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充电宝等受限，西安地铁拟禁止使用移动充电物品

2021/3/28 10:02:03 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 3 月 28 日消息 据华商报报道，西安市交通运输局日前公布《西安市城市轨道交通乘客守则 (征求意见稿)》，即日起至 4 月 1 日公开征求意见。其中最受关注的，当属拟禁止 “在车站、列车上吸烟、点燃明火、使用移动充电物品”。

IT之家获悉，《守则》中列举了乘客进站乘车禁止的十八种行为，包括：

  • 擅自操作有警示标志的按钮和开关装置，在非紧急状态下动用紧急或者安全装置 ;

  • 损坏车辆、站台门、自动售检票、LCD 屏等设备，干扰通信信号、视频监控等系统设备等 ;

  • 损坏、遮盖、移动安全警示、疏散导向、站牌等标志，以及安全防护、监测等设备 ;

  • 拦截列车，在列车车门或站台门提示警铃鸣响时强行上下列车，车门或站台门关闭后扒门 ;

  • 攀爬或者跨越列车围栏、护栏、护网、站台门、闸机等 ; 擅自进入列车驾驶室、轨行区、高架和地面区间、地下区间隧道或者车站控制室、设备用房或者其他禁入区域 ;

  • 向轨道交通线路、列车以及其他设施抛掷物品、放置障碍物 ;

  • 穿戴涉邪、涉恐、涉黄、涉非法宗 教宣传和有违公序良俗内容等明显标识标志 ;

  • 擅自在城市轨道交通设施内拍摄影视作品或者派发物品、进行广告宣传、从事销售等非营运活动 ;

  • 在车站或列车上滞留、乞讨、拾捡垃圾、卖艺及歌舞表演、大声喧哗、嬉戏打闹，使用电子设备时外放声音 ;

  • 使用滑轮鞋、滑板、平衡车等进站、乘车 ;

  • 在运行的自动扶梯、电梯上嬉戏打闹、追逐、逆行、推挤 ;

  • 在车站、列车上吸烟、点燃明火、使用移动充电物品 ;

  • 在城市轨道交通设施上刻画、涂写，擅自张贴、悬挂物品 ;

  • 在车站或列车上骑行平衡车、电动车 (残疾人轮椅车、婴童车除外)、自行车 (含折叠式自行车)，使用滑板、溜冰鞋等 ;

  • 在列车上进食 (婴儿、病人除外);

  • 在车站或列车上随地吐痰、便溺、乱吐口香糖，乱扔果皮、纸屑等废弃物 ;

  • 在车站或列车上躺卧、踩踏座椅、一人同时占多个座位等 ;

  • 其他影响城市轨道交通运营安全、公共场所设施容貌、环境卫生和妨碍他人乘车的行为。

在票务管理方面，《守则》中提出，

  • “乘客故意逃票情节严重的，纳入个人诚信信息系统”，拟以此制止个人逃票行为。

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关键词：地铁充电宝

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