IT之家 3 月 28 日消息 此前一加 9 系列手机正式发布,并且宣布了 ColorOS for OnePlus,官方表示,你能在一加 9 系列的 ColorOS for OnePlus 上体会到熟悉的「轻快流畅」,在此基础上有了更多自由定制的空间以及功能。同时公布了 ColorOS for OnePlus 适配机型:包括一加 7、一加 7 Pro、一加 7T、一加 7T Pro、一加 8、一加 8 Pro、一加 8T。

近期,一加社区发布了 ColorOS for OnePlus 尝鲜版计划公告,表示:OnePlus 8 / 8 Pro / 8T,预计于 2021 年 6 月底发出;OnePlus 7 / 7 Pro / 7T / 7T Pro,预计于 2021 年 9 月底发出。OnePlus 7 & 7T 系列采用骁龙 855 & 855 Plus,而一加 6 系列采用骁龙 845 机型无缘升级 ColorOS。

IT之家获悉,此前,一加手机 CEO 刘作虎表示,一加 9 系列将会出厂搭载 ColorOS 11,取代氢 OS,而过往机型的氢 OS 还会持续维护更新。