没卖出一辆车的恒大汽车，2020 年都干了什么

3 月 25 日，恒大汽车发布了 2020 年全年业绩公告，众所周知，目前恒大汽车还一辆车也没有卖出，但即使有了心理准备，这份财报的第一页，还是可以把大家看懵。

首先，恒大汽车是港股上市公司，这件事情便出乎了许多朋友的意料。在 2020 年 8 月 26 日，恒大通过将恒大健康产业集团有限公司更名为中国恒大新能源汽车集团有限公司，使得恒大汽车在港交所主板上市。

也因此，虽然名字是 “恒大汽车”，但实际有两大业务，一个自然就是现在主打的新能源汽车分部（在中国及其他国家从事新能源汽车科技研发、生产和销售），另一个则是 “继承”自恒大健康的健康管理分部（于中国从事 “互联网 +”社区健康管理、国际医院、养老及康复产业）。值得一提的是，恒大早在 2018 年 6 月就通过收购进入了汽车行业，在恒大健康 2019 年的财报中同样有这两大业务。那么相较 2019 年，2020 年恒大汽车这两大业务有什么变化呢？

答案是：健康管理业务营收暴涨为 2019 年的三倍多，而新能源业务营收却不足 2019 年的三分之一了。

在下图中，我将两类业务具体的收入明细罗列了出来（单位：人民币千元），可以看到，健康管理分部的收入增长来自于养生空间销售额的大幅增加，财报中对此解释，这是来自 “恒大 · 养生谷”的收入增长，目前 “恒大 · 养生谷”在全国落地已有 29 个；

而新能源汽车分部收入的骤降，则来自于锂电池销售额减少，也就是恒大收购的卡耐，由于在进行新电池的产品升级改造，因而本年度主要是清原有电池的库存。

虽然可以理解，但营收变化的巨大反差，还是很容易让人产生 “挂羊头卖狗肉”的感觉。不过如果从成本支出的角度来看，恒大的确是在新能源汽车上下了重注。

在整个 2020 年，恒大汽车共计亏损人民币 76.65 亿元，远高于 2019 年的 49.47 亿元，这些亏损集中在新能源汽车分部，健康管理分部税前反而盈利了约 8 亿元。财报表明，新能源汽车分部产生了庞大的经营亏损，包括 27.44 亿人民币的股东贷款利息开支、22.8 亿的研发和广告开支，还有 10.4 亿的商誉和无形资产减值亏损。

相比 2019 年，2020 年恒大汽车的销售及营销成本、还有行政费用等增长超过了 120 亿人民币，主要就集中在销售养生空间费用，雇员福利开支（包括董事酬金）、研发费用、广告推广、无形资产减值等项目上。

另外从资产负债的角度来看，相比 2019 年，2020 年恒大汽车的总资产暴涨了约 566 亿人民币，其中超过 500 亿增长来自新能源汽车分部。不过在财报中没有具体表明这些资产市什么，只能确定总资产增加中，有约 320 亿来自 “开发中物业”，此外物业、厂房和设备增加了约 70 亿，持作出售已竣工物业增加近百亿 .

和其他的汽车公司不同，由于没有实际销售，我们很难通过一纸财报看出恒大汽车的底色，另一方面，恒大汽车却在密集宣传和 “碰瓷”特斯拉，宣称将打造 “享誉全球的民族汽车品牌”“世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团”，并给出了实际的 KPI——2025 年实现年产销超 100 万辆。

那么，这个目标是什么概念呢？

2020 年 11 月 2 日，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中写到：“到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，…… 新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右……”之前 2019 年工信部的版本中，这个比例是 25%，显然，20% 会是一个更准确的数字。

据中国汽车工业协会的最新数据，2020 年，我国汽车产销量分别达 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比下降 2% 和 1.9%，假如 2025 年汽车新车销售量是 2600 万辆，20% 就是 520 万辆，而 2020 年，中国新能源汽车总销量也不过是 136.7 万辆，假如要在 2025 年达到 520 万的年销量，那么行业的产销年平均增长率就要稳定达到 30.6% 以上（2020 年中国新能源汽车行业的产销同比分别增长 7.5% 和 10.9%），对新能源汽车行业来说，并不是一个轻松的目标。

要知道，恒大要从无到有并做到 100 万的年销量，到目前来看，最靠谱的实现途径，就是将比亚迪、蔚来、小鹏、理想等所有有收购可能的公司全部收购，像通用将上汽通用五菱的销量并入自家销量那样，来完成百万销售额，这也恰好与许老板 “买买买”的战略不谋而合。至于 2035 年年产销超过 500 万辆的目标，我只能说，国家的规划都没那么远那么细致，恒大是真的敢想啊。

不过，资金充裕，买得起也是一个优势，恒大汽车目前在新能源汽车产业累计总投入已达到 474 亿元，覆盖了整车制造、电机电控、动力电池、汽车销售、智慧充电、共享出行等领域，并与腾讯、滴滴等巨头也达成了合作。

目前有关恒大量产新能源汽车的最新进展，就是恒驰 1 完成冬季测试，并公开了内饰，直到发售和上路之前，我们都不知道恒驰真实的成色是怎样的，也许是个惊喜，也许是个惊恐。但市场对恒大汽车还是给予了肯定和期待，在 2021 年 1 月 25 日，恒大汽车与六名投资者分别签订认购协议，总金额 260 亿港元，截至 3 月 26 日，已收到 210 亿港元，并已 / 将向投资者增发新股。

从宣布造车后，不到一年的时间，恒大汽车的股价也从 5 港元左右一路暴涨超过 70 港元，突破 5000 亿市值，成为中国市值第二的车企。在最近的财报发布后，恒大汽车上涨 7.52%，报 60.8 港元，这样优异到魔幻的表现，也许只剩下一点缺陷，就是现实存在的车了。