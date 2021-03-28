SK 海力士预测存储未来：3D NAND 600 层以上，DRAM 10nm 以下

3月28日消息 在最近的 IEEE 国际可靠性物理研讨会上，SK 海力士分享了其近期和未来的技术目标愿景。SK 海力士认为，通过将层数增加到 600 层以上，可以继续提高 3D NAND 的容量。此外，该公司有信心借助极紫外（EUV）光刻技术将 DRAM 技术扩展到 10nm 以下，以及将内存和逻辑芯片整合到同一个设备中，以应对不断增加的工作负载。

SK 海力士首席执行官李锡熙说：“我们正在改进 DRAM 和 NAND 各个领域的技术发展所需的材料和设计结构，并逐步解决可靠性问题。如果以此为基础，并取得创新，将来有可能实现 10nm 以下的 DRAM 工艺和堆叠 600 层以上的 NAND。”

3D NAND 未来将达到 600 层以上

历史的经验早已证明，3D NAND 无论是在性能还是在可拓展方面，都是一种非常高效的体系结构，因此，SK 海力士将在未来几年继续使用它。早在 2020 年 12 月，SK 海力士就推出了具有 1.6Gbps 接口的 176 层 3D NAND 存储器，且已经开始和 SSD 控制器制造商一起开发 512GB 的 176 层存储芯片，预计在 2022 年会基于新型 3D NAND 存储器进行驱动。

就在几年前，该公司认为可以将 3D NAND 扩展到 500 层左右，但是现在它已经有信心可以在不久的将来将其扩展到 600 层以上。随着层数的增加，SK 海力士以及其他 3D NAND 生产商不得不让每一层变得更薄，NAND 单元更小，并引入新的电介质材料来保持均匀电荷，从而保持可靠性。

SK 海力士已经是原子层沉积领域的领导者之一，因此其下一个目标是实现高深宽比（A/R）接触（HARC）刻蚀技术。同样，对于 600 层以上的 3D NAND，可能还需要学会如何将多层晶圆堆叠起来。

行业何时才能有 600 层以上的 3D NAND 设备以及如此惊人的层数将带来的多大的容量，SK 海力士没有给出具体预测，不过该公司仅凭借 176 层技术就已经着眼于 1TB 的产品，因此 600 层以上的产品容量将是巨大的。

DRAM 的未来：EUV 低于 10nm

与美光科技不同，SK 海力士认为采用 EUV 光刻技术是保持 DRAM 性能不断提高，同时提高存储芯片容量、控制功耗最直接的方法。借助 DDR5，该公司不得不推出容量超过 16GB 的存储设备，数据传输速率可达 6400GT/s，这些存储设备将堆叠在一起以构建大容量的 DRAM。

由于未来的存储器产品必须满足高性能、高容量以及低功耗等要求，因此先进的制造技术变得更加重要。为了成功实施 EUV 技术，SK 海力士正在开发用于稳定 EUV 图案和缺陷管理的新材料和光刻胶。另外，该公司正在寻求新的电池结构，同时通过使用由高介电常数材料制成更薄的的电介质来保持其电容。

值得注意的是，SK 海力士现在也在寻找减少 “用于互连的金属”电阻的方法，这表明 DRAM 晶体管的尺寸已经变得非常小，以至于其触点将成为瓶颈。借助 EUV，晶体管将缩小尺寸，提升性能并降低功耗，接触电阻将成为 10nm 以下的瓶颈。不同的芯片生厂商用不同的方式来解决这一问题：英特尔决定使用钴代替钨，而台积电和三星则选择了选择性钨沉积工艺。SK 海力士未详细说明其抗接触电阻的方法，只是表明正在寻求下一代电极和绝缘材料并引入新工艺。

融合处理和内存的近内存处理

除了使 DRAM 速度更快并提高容量外，SK 海力士还期待融合内存和处理技术。如今，用于超级计算机的尖端处理器使用通过插入器连接到它们的高带宽（HBM），SK 海力士将此概念称之为 PNM（近内存处理），并断言下一步将是处理器和内存存在于单个封装中的 PIM（内存中处理），而该公司最终将寻找 CIM（内存中计算），将 CPU 和内存集成到一起。

SK 海力士的 CIM 在很大程度上与今年 2 月推出的三星 PIM（内存处理）概念相似，并可能满足 HJEDEC 定义的工业标准。三星的 HBM- PIM 将以 300MHz 运行的 32 个支持 FP16 的可编程计算单元（PCU）嵌入到 4GB 内存裸片中。可以使用常规存储命令控制 PCU，并执行一些基本计算。三星声称其 HBM-PIM 内存已经在领先的 AI 解决方案提供商的 AI 加速器中进行了试验，该技术可以使用 DRAM 制造工艺制造，对于不需要高精度但可以从数量众多的简化内核中受益的 AI 和其他工作负载意义重大。

目前尚不清楚 SK 海力士是否将根据三星提出的即将发布的 JEDEC 标准实施 CIM，或者采用专有技术，但可以确定的是，全球最大的 DRAM 制造商对融合的存储器和逻辑设备都抱有相似的愿景。

逻辑和内存的融合对于利基应用非常有意义，同时，还有更多常见的应用程序可以从内存，存储和处理器更紧密的集成中受益。为此，SK 海力士正在开发紧密集成异构计算互连封装技术，这些封装包含处理 IP、DRAM、NAND、微机电系统（MEMS）、射频识别（RFID）和各种传感器。不过，该公司尚未提供许多详细信息。