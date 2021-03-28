最新，全国累计接种新冠疫苗超 1 亿剂次，已设计加强针

IT之家3月28日消息 央视新闻报道，据国家卫健委，截至 3 月 27 日 24 时，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超过 1 亿剂次。目前，我国新冠疫苗全人群免费接种正在推进，及时预约咨询，继续戴好口罩！你接种了吗？

专家普遍认为接种率至少达 7 成才能形成免疫保护。希望各方加快推进，也呼吁没接种的尽快咨询并预约。提醒：新冠疫苗接种是免费的，千万别被骗！

IT之家获悉，国药集团中国生物副总裁张云涛表示，从初步得到的结果看，加强针可有效提升抗体的持久性、提高疫苗抗变异的能力。我们还要在海外开展三期临床研究，持续观察，看看它保护的持久性。是不是需要接种加强针，还要根据未来三期临床研究结果来回答。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆 3 月 28 日表示，新冠病毒疫苗是新疫苗，研发出来的时间比较短，用在人体上的时间更短。目前通过抗体水平监测，大概是六个月以上。但抗体不是唯一保护指标，疫苗发挥作用过程中还有其他因素在发挥作用，所以后续需要对疫苗的持久性开展研究来确认它的保护期到底有多长时间。

为规范疫苗接种，国家卫生健康委已组织免疫规划专家咨询委员会制定《新冠病毒疫苗接种技术指南》，供预防接种单位在新冠疫苗接种过程中遵守。针对 2 剂接种间隔问题，《指南》明确规定，建议 2 剂之间的接种间隔大于等于 3 周，第 2 剂在 8 周内尽早完成。关于疫苗替换问题，《指南》建议用同一个疫苗产品完成接种，如遇疫苗受种者异地接种等特殊情况，无法用同一个疫苗产品完成接种时，可采用相同种类的其他生产单位的疫苗产品完成接种。