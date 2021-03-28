安卓 11 来了，一加 7/7T 系列推送 OxygenOS 11 更新：全新 UI 视觉设计

IT之家3月28日消息 基于 Android 11 的 OxygenOS 11 更新终于分阶段推出到 OnePlus 7 和 7T 系列智能手机上。该更新已经在 OnePlus 8 系列和 OnePlus Nord 上推出，现在一加科技正在将其提供给老款 OnePlus 手机。

IT之家获悉，最新版本的 OxygenOS 带来了许多新功能和全新的设计，按照 OnePlus 的说法，“将为你的整体大屏体验赋予更多效率”。OxygenOS 11 更新中一些值得注意的功能包括环境显示、快速设置中的黑暗模式快捷键、改进的 Zen 模式、Android 2021 年 2 月安全补丁等。

更新内容

系统

更新到 OxygenOS 11 版本

全新的 UI 视觉设计带给你更舒适的体验，各种细节的优化让人眼前一亮

优化部分第三方应用的稳定性，提升体验

更新 Android 安全补丁至 2021.02

更新 GMS 包至 2021.01

由于此次是 Android 11 版本的升级，增加了很多新功能，升级时间可能会比较长。请等待升级完成

摄像机

更新了相机用户界面，优化了部分功能路径，使操作更加方便

新加入的 HEVC 编解码器，无缝减少视频存储量，多拍多得，不影响质量

黑暗模式

增加了黑暗模式的快捷键，下拉快速设置即可启用

支持自动开启功能及自定义时间范围（路径：设置 -- 显示 -- 黑暗模式 -- 自动开启 -- 从日落到日出自动开启 / 自定义时间范围）

游戏空间

新增游戏工具箱，方便切换 Fnatic 模式。现在您可以选择三种通知方式：纯文本、抬头和屏蔽，只为你的沉浸式游戏体验

新增 Instagram、Whatsapp 和 Telegram 的小窗口快速回复功能（游戏模式下从屏幕右上角 / 左上角向下滑动即可启用

新增防止误触功能。启用后，从屏幕上方向下滑动，点击后会弹出通知栏

负一屏

全新的负一屏界面设计，界面更清晰

增加了天气小部件，动画效果更智能

相册

支持故事功能，自动与存储中的照片和视频形成周播视频

优化图库加载速度，图片预览更快

OnePlus 7 / 7T 用户可以通过进入设置 >系统 >系统更新来安装 OxygenOS 11 更新。不过，值得注意的是，该更新是以分阶段的方式推出的，所以你现在可能无法获得更新。在安装更新之前，请确保智能手机的电池电量在 30% 以上，并且可用的最小存储空间为 3GB。