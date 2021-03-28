都是天价社区：微软史上最大收购案折戟后，再爆欲 100 亿美元收购 Discord

近日，游戏市场再度成为全球焦点。

3 月 22 日，字节跳动以 40 亿美元，收购上海游戏公司沐瞳科技，成为了国内最大的游戏收购案。

而在同期，据彭博社报道，刚以 75 亿美元拿下游戏公司 B 社的微软，正在和游戏聊天应用与社区 Discord，进行收购谈判，交易价高达 100 亿美元。

如果谈判不破裂，双方可能在下个月完成协议，100 亿美金的价格，将会成为全球最大的泛游戏行业收购案，超过腾讯收购 Supercell 的 86 亿美金。

除了微软之外，Discord 此前还曾与 Epic Games 和亚马逊进行过谈判。

Discord 于 2020 年 12 月刚刚完成了一轮 1 亿美元的融资，估值达到 70 亿美元。据消息人士称，在收购谈判的同时，这个拥有 1.4 亿月活用户，年营收仅为 1.3 亿美元且持续亏损的平台，正在考虑 IPO。

Discord 从游戏语音、IM 工具服务起家，随后转向直播平台，进而开设游戏商店的社区平台，成为游戏玩家游戏中沟通协作的首选工具。

此外，Discord 还吸引了许多非玩家用户，被学习小组、舞蹈班、读书俱乐部和其他虚拟聚会团队广泛使用。

如果仔细观察便不难发现，近期微软的收购动作，明显多于以往，而且谈判对象更多是面向年轻人的社交和娱乐等领域。

除了 2020 年 75 亿美元收购 B 社外，就在上个月，外媒报出消息称，微软曾计划收购当时市值高达 540 亿美元的社交媒体 Pinterest。

该交易原本有望成为微软有史以来最大规模的收购案，远超目前微软最大手笔：260 亿美元收购 LinkedIn。

当时，我们在解读 Pinterest 收购事件时，观察到一现象：微软非常热衷花天价收购 “社区”。

2016 年 6 月，微软以 262 亿美元收购 LinkedIn。linkedIn 从某种程度上讲，是一个职场社区。

2018 年 6 月，微软作价 75 亿美元收购 GitHub。GitHub 则是全球最大的开源代码共享社区。

2021 年 2 月，微软欲收购市值 540 亿美金的 Pinterest，Pinterest 是一个汇聚大众用户的图片社区。

我们在当时的报道中谈到，横向层，微软 “社区用户战略”三板斧的雏形，随着 Pinterest 事件的曝光，逐渐浮出水面，即：开发者 + 商业用户 + 年轻人。

而在纵向层，上述三起收购，均与微软的 “云战略”密不可分：GitHub 是底层的代码平台，LinkedIn 为中间层的职场云平台，Pinterest 则是终端层的云应用平台。

而现在，微软在收购 Pinterest 失利后，再度计划在游戏社区、社交领域，豪掷 100 亿美金囊入 Discord，巩固自身的 “年轻人”版图。

三横，三纵，微软能否形成用户战略和云战略的商业闭环，或许只能等到年轻人社区收购尘埃落定后，才会有最终答案。