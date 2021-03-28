沉浸式虚拟演唱会，粉丝和 AR 弹幕升到半空，一场未来技术的演出

本周六，看完了 THE9 “虚实之城”沉浸式虚拟演唱会，本人的表情是这样的：

好家伙！原本奔着漂亮小姐姐看的演唱会，最后眼光全放在了震撼的舞台效果上，一会儿是狮身人面像，一会儿置身在真实城市空间里，一会儿又切换到森林之中，舞台场景电影感十足。

尤其在《Promise》舞台，当粉丝视频和 AR 弹幕一起升到舞台半空，与 THE9 表演融为一体时，仿佛看到了未来娱乐的样子。

粉丝在舞台交替 “上映”，成为舞台不可或缺的一部分，同时，AR 弹幕实时传递着粉丝的爱意。对于这样一个相互交融的舞台，粉丝们纷纷惊呼实现了 “爱意的双向奔赴”！

这是真实的线上演唱会吗？

本着勤（wo）奋（zhuang）好（de）学的心，我深入地了解了 9 位小姐姐这场酷炫的演唱会背后到底有什么玄机。

才发现，在新兴技术的加持下，内容形态居然能释放出如此不可思议的可能性！

像拍电影一样 “做演出”

其实近年来，在内容和技术的融合方面，业内已经不止一次尝试。

比如说在 2016 年初的格莱美颁奖典礼上，借助英特尔的 RealSense 实感技术，Lady Gaga 脸部呈现了变幻不断的虚拟妆容，甚至还出现了 “蜘蛛爬过脸颊” 的神奇逼真场景。

在影视内容领域，2020 年上映的美剧《曼达洛人》以及 HBO 的《西部世界》都曾对 “XR 技术结合 LED 屏幕”有过核心运用，为拍摄和创意空间打通了一条 “现实”与 “虚拟”制作相结合的通道。

到了 2020 年 11 月，Billie Eilish 演唱会则利用 XR 技术打造出了巨型蜘蛛、宇宙空间、热带雨林等具有强烈视觉冲击的影像元素。

然而这一次，在技术与内容的结合上，THE9 “虚实之城” 演唱会达到了一个新高度。

具体来说，它将影视级 LED 写实化虚拟制作和 XR 技术同时应用于演唱会直播上，从而兼备视觉上的电影感与演出的沉浸感——用爱奇艺首席技术官兼基础架构和智能内容分发事业群总裁刘文峰的话说，“这种形式就像拍电影一样地做演出。”

值得一提的是，这也是全球首个影视级 LED 写实化虚拟制作 XR 直播演唱会。

据官方介绍，为了这次演唱会，爱奇艺在包括研发、技术、设备、内容制作等在内的总投资超过亿元。

其中，在基础设施搭建上，爱奇艺搭建了其首个虚拟制作基地，这一基地在演出前就能够模拟整个 XR 舞台的情况：包括 “需要什么硬件，软件怎么用，和拍摄怎么结合，直播如何进行”等各个环节。

由此，它也解决了导演团队和技术团队在内容想象力空间以及技术可操作性之间的问题。比如说，演唱会现场出现的森林场景，就是在虚拟制作基地中一边测试，一边进行 3D 建模制作而成。

在具体的技术投入方面，大量的 AR、XR 等虚拟制作技术、桃豆儿（直播间虚拟分身）等黑科技技术都在舞台上得以展现。

比如，XR 技术与影视级 LED 屏幕的结合是整个演唱会带来沉浸感的关键要素，由于 LED 本身的特质，它可以在人身上、皮肤上、穿戴物上做出投射，大大地增加了真实感；再利用场景的构造，实现虚拟物体的实体化，通过与表演的结合，传递出超脱现实却又十分真实的演出画面。

在国外，Billie Eilish、BLACKPINK、SuperM 等艺人的演唱会都曾以 XR、多视角观看等技术和互动方式，拉高了演唱会的制作水准。

在全球各行业受到疫情影响的背景下，在影视演出制作中使用 XR、VR 等技术已经成为趋势。

据不完全统计，受 2020 年疫情的影响，全球有 200 多个影棚都开始尝试利用 LED 屏幕制作的方式。不难看出，这些虚实结合、超乎想象的演出正在成为新潮流。

在技术的加持下，内容不再是专业生产者的专有领域，而是在用户参与交互之后才有的结果——用户既是内容接收者，同时也是内容创作的参与者。

技术打开想象空间，用户扩展内容边界，新一代的内容形态，正在发生着改变。

内容的未来，已逐步到来。