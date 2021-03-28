Wine 6.5 版本发布：修复《英雄联盟》等游戏与 Au 的使用问题

IT之家3月28日消息 据 Wine 官网，Wine 6.5 版本已发布。本次更新添加了 4 项新功能，并修复了一系列问题。
此版本的新增功能：
对 OpenCL 的支持升级到 1.2 版本
优化 MSHTML 的 IE 兼容模式
优化文本编辑器 RichEdit
更多的 WinRT 库存根
此版本的错误修复：
《模拟人生》、《动物园大亨》等游戏运行时崩溃
部分 GOG 平台游戏运行时无法播放声音
《英雄联盟》无法开始游戏
Steam 平台无法查看大图
在字体对话框的示例文本中，背景更改颜色
《黑暗之魂 2》游戏白屏
记事本错误：无法启动 RpcSs 服务
Adobe Audition 2020 崩溃
《激战 2》游戏无法登录
在 TortoiseSVN 中使用 "SVN update" 时显示 “路径无效”
IT之家了解到，Wine 是一个为 Linux、macOS 和 BSD 等操作系统构建的兼容层，允许用户在 Linux 、macOS 和 BSD 系统上运行成千上万的 Windows 应用程序。Wine 目前支持数万个 Windows 应用和游戏，不过值得注意的是，有些游戏需要特殊配置。