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Wine 6.5 版本发布：修复《英雄联盟》等游戏与 Au 的使用问题

2021/3/28 20:16:55 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月28日消息 据 Wine 官网，Wine 6.5 版本已发布。本次更新添加了 4 项新功能，并修复了一系列问题。

此版本的新增功能：

  • 对 OpenCL 的支持升级到 1.2 版本

  • 优化 MSHTML 的 IE 兼容模式

  • 优化文本编辑器 RichEdit

  • 更多的 WinRT 库存根

此版本的错误修复：

  • 《模拟人生》、《动物园大亨》等游戏运行时崩溃

  • 部分 GOG 平台游戏运行时无法播放声音

  • 《英雄联盟》无法开始游戏

  • Steam 平台无法查看大图

  • 在字体对话框的示例文本中，背景更改颜色

  • 《黑暗之魂 2》游戏白屏

  • 记事本错误：无法启动 RpcSs 服务

  • Adobe Audition 2020 崩溃

  • 《激战 2》游戏无法登录

  • 在 TortoiseSVN 中使用 "SVN update" 时显示 “路径无效”

IT之家了解到，Wine 是一个为 Linux、macOS 和 BSD 等操作系统构建的兼容层，允许用户在 Linux 、macOS 和 BSD 系统上运行成千上万的 Windows 应用程序。Wine 目前支持数万个 Windows 应用和游戏，不过值得注意的是，有些游戏需要特殊配置。

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关键词：WineMacLiunxWindows

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