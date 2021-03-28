长城汽车：明日将正式发布长城汽车氢能战略

IT之家3月28日消息 长城汽车董事长魏建军今日在 “第六届中国制造强国论坛 ”上表示，公司将于 3 月 29 日正式对外发布长城汽车氢能战略。

他认为，碳中和将在未来 40 年对每一个行业和个人产生深远的影响，对于汽车业而言，电动汽车是未来的必然选择，氢燃料电池也会有极大的想象空间。

他表示，“这背后的逻辑是能源的革命，面对这样一个大竞争、大融合、大变革的时代，如果我们还看不到颠覆性的变化，被颠覆的就是我们”。

据公开资料，采用氢等化学燃料的燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置，又称电化学发电器。它是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术，对于节约能源和保护生态环境有重要意义。

IT之家了解到，由于燃料电池是通过电化学反应把燃料的化学能中的吉布斯自由能部分转换成电能，不受卡诺循环效应的限制，因此效率高 ; 另外，燃料电池用燃料和氧气作为原料；同时没有机械传动部件，故没有噪声污染，排放出的有害气体极少。

目前燃料电池汽车的优点也很明显，续航里程普遍在 500 公里以上，这和目前中高端纯电动汽车续航相当，而从能源补给时间角度，燃料电池汽车加氢仅需不到 3 分钟，远低于插电混动或纯电动汽车。



值得一提的是，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克此前公开表示，燃料电池简直就是一种傻瓜才会买的东西! 这对于汽车来说毫无疑问是个非常蠢的选择。

▲Fuel cells & fool sells 谐音梗