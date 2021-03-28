OPPO N1 旋转摄像头手机：8 年前花三四千买这款手机的人，才是真爱粉

2013 年左右，国产智能机迎来了一波爆发潮，我们现在看到的 OPPO Find、华为 Mate、小米数字，这些国产旗舰刚刚崭露头角，它们不仅在硬件上很快追平国际厂商，而且在产品形态上也做出了不少创新。

这其中，有些产品一出世就注定要进入极客博物馆中，我们本期的主角就是拥有旋转摄像头，并引领了 OPPO 手机影像开端的 N1，这也是极客博物馆节目中第一款来自 OPPO 的产品。

一款小清新的「巨屏」手机

早期的 OPPO 手机，不管是旗舰的 Find 系列，还是专注女性市场的 Ulike 系列，各自都有一套鲜明的设计语言，让人一眼就能分辨出来，而我们手中的 OPPO N1 看起来就像是两者结合的产物，从外形上看，它拥有像 Ulike 一样洁白的机身，然后再搭配上 Find 5 那样上下弧边的设计，整体看起来很有气质。

不过我们收到手机之后，发现 N1 实在是太大了，点亮屏幕后视野非常宽阔，你甚至不会注意到它不是全面屏。这样的大屏手机在当时其实很流行，那时 HTC、三星、华为都推出过类似产品，另外还有一种叫做电话平板的设备其实也是这种思路，都满足了大家对大屏的追求。

所以 OPPO N1 也顺应了这个潮流。但太过激进总归不好，它的机身很宽，单手操作绝不可能，放口袋里也很突兀，而且历史上这类不伦不类的产品往往都没能活下去，所以 OPPO 后面很快推出了小屏版的 N1 mini，下代产品 N3 也缩小到了常规的尺寸。

同时，为了解决大屏不好操控的问题，在 N1 背部还加入了一小块背部触控区域，它可以进行翻页、滑动桌面等简单操作。

话说回来，虽然 OPPO N1 整体的造型很有特色，但它可能更像个背影杀手，因为它的正面设计实在算不上美观，额头和下巴比较宽，而且颜色一白一黑并不统一，尤其是息屏后，整个机身有点头重脚轻的感觉。

当然这也没办法，因为当时 OPPO 非常追求所谓「息屏美学」的设计，按理来说整个正面都应该像 Find 5、Find 7 那样覆盖成黑色，但 N1 额头上还有一块旋转摄像头的机械结构，而且为黑白撞色设计，所以只能做成这般模样了。

引领美颜自拍的旋转摄像头

紧接着就来讲讲这个硕大的旋转摄像头，不得不说 OPPO 的脑洞确实开得很大，通过旋转设计，让这颗摄像头变为前后共享，如此一来，前置自拍能力就像开外挂一般大大增强，毕竟这是一颗主摄级别的摄像头，拥有 1300 万像素，F2.0 光圈，6P 镜头模组，这样的影像配置用来自拍，说实话有些大材小用了，当然这并不是贬义的，要知道当时前摄的普遍水平只有 200 万像素，确实不够看。

同时，作为一款主打专业自拍的手机，它的摄像头上还有一颗柔光灯，这可要比 vivo X7 早多了，在晚上也能「照亮你的美」。另外，相机内还引入了人像美颜算法，这在如今没什么好稀奇的，但在 8 年前它可是开创者。我们拿 N1 自拍时就发现，即便放在今天成像素质也是不错的。

所以不得不说 OPPO 的想法确实很有前瞻性，毕竟在那个时候，手机厂商对自拍这件事根本没那么上心，更不要谈什么美颜了，但 OPPO 的嗅觉就很灵敏，早在 2012 年就发布了 Ulike 2 这款主打女性市场的手机，率先把前摄提升到 500 万像素，开创了美颜自拍的先河。

而另一边，全能旗舰 Find 5 也凭借高配置得到了很好的表现。所以这时顺势推出 N1 也显得很合理，这款介于 Find 和 Ulike 之间的产品，不仅保持了性能上的领先优势，还在拍照上做出了创新的体验。

在配置方面，OPPO N1 采用的是骁龙 600 处理器，虽然听起来不算强，但那时这款处理器定位并不低，它曾经被很多高端机所采用，比如三星 S4、HTC One、小米 2S、OPPO Find 5 等等，而后来广为人知的骁龙 800 系列，直到一年后推出骁龙 801 才被广泛使用起来，所以从处理器的选用方案也可以看出，OPPO N1 不仅是一款主打专业人像拍照的手机，性能上也同样是顶级的存在，可见那时对这款产品确实很用心了。

曾经有理想的 ColorOS

其实光从硬件上来讲，除了旋转式的摄像头，OPPO N1 值得我们回忆的并没有那么多，但我从定这期选题的时候就知道，软件部分的 ColorOS 绝对值得单独来说。相信不少朋友都能想起，绿厂在 3G 智能机普及之始，是一个非常有追求、也很有想法的品牌，这也体现在了它的系统上面。

2013 年，OPPO 发布了它的定制系统 ColorOS，虽然不像 MIUI、Flyme 一样有着很强的用户参与感，但 ColorOS 的设计语言、功能特性、交互理念绝对是领先的。

OPPO N1 就是首款搭载 ColorOS 的手机，可以说这就是 ColorOS 的起点，那时候的 ColorOS 完全没有 iOS 的影子，反而全都是精致的拟物化图标，还有栩栩如生的桌面插件，在我看来，有些图标的精美程度甚至可以和 Smartisan OS 一决高下，这样的 ColorOS 一直坚持到了 2.X 版本，之后的故事大家也知道了，从 2016 年的 OPPO R9 起，绿厂和蓝厂俩兄弟一起走上了 iOS 模仿大赛的道路，虽然赢了生意，可是却输了情怀，好在如今他们已经回归初心了。

说回系统，早期 ColorOS 的一大特色就是丰富的手势交互，比如在黑屏状态下，画 V 即可打开手电筒，画圈就能打开相机，放音乐时也可以通过手势实现暂停播放或者切歌的操作，另外在系统内部，还提供了手势板功能，你可以在其中自定义任意手势，实现各种便捷的操作，虽然在今天，也有一些系统具备这样的功能，但你要知道，这可是 8 年前的 ColorOS，当时做到这个水平的独此一家。

创新精神永远值得被铭记

把视线拉回现在，8 年过去后，OPPO 手机中早已没有了 N 系列的存在，事实上 N 系列做到第二代 N3 就终结了，回过头来看它的销量表现，确实也不算出色，但不可否认的是，在那个手机影像还没有崛起的年代，通过旋转摄像头这种「弯道超车」的创新方式，努力为 OPPO 手机的影像功能做出探索，给消费者带来了不一样的产品和很多有趣的玩法，这是值得肯定的。

继续回顾国产手机高速发展那几年，正是由于手机发展还不够充分，每家都在不断探索不断创新，才造就了像 OPPO N1 这样很有特色的产品出现，在那个创新不断的年代，有很多产品都值得我们去回顾，比如世界上最薄的 vivo X5 Max、第一款 2K 屏幕的 vivo XPlay3S、首款搭载闪充的 OPPO Find 7、采用 K3V2 的华为 Mate……

这些创新的功能有不少已经成为如今的标配，但更多的可能会以失败而告终，但不管怎么说，在它们刚刚面世的那一刻，确实惊艳了众人，它们的创新精神也永远值得被铭记。