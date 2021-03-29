相比统信 UOS 和苹果 Mac OS 你更喜欢哪个，微软 Win10 全新界面速览

原定于今年下半年发布的 Win10 21H2（Sun Valley），再有几个月就要与我们见面了。之前我们已经陆续介绍过新版在开始菜单、窗口动效、通知中心等方面的变化。

近日，在 Windows 10 Dev 预览版 21343 中，我们意外地发现资源管理器开始更换了新图标。打开 “此电脑”的一瞬间，一种焕然一新的感觉扑面而来。接下来，就请随小编一起来看一看吧。

“太阳谷”图标首次曝光？

新图标主要体现在桌面、计算机、文件夹、我的文档、我的图片、我的音乐、我的视频、回收站、驱动器等几个方面。也就是说，当你打开 “此电脑”的时候，基本上就能看到所有的变化了。

搭载新 ICON 的 “计算机”面板

和现版图标相比，新图标在色彩表现上有了很大升级。尤其是像音乐、下载、图片、视频等一些特殊图标，不再基于文件夹进行简单修改，而是分别根据各自的属性进行改造。举个例子，当你打开现版 “此电脑”时，满眼都是黄黄的颜色。而在新版中，窗口将变得更加五彩缤纷，同时异形化设计也为图标带来了更多辨识感。

新图标在小尺寸模式下效果不错

角度是新版图标的另一处改变，之前微微倾斜的 45°，已经全部改成了正面。特别是驱动器和回收站，几乎原样未动，仅仅是更换了一个角度而已。我们不清楚这种角度调整究竟有何用意。但不得不说，作为一名很久以前就将 Win10 作为主力系统的老用户来说，新图标带给我的感受聊胜于无，甚至还有一些怪怪的味道。

这张图很好地展现了新旧两版图标上的异同

其实纵观 Win10 的其他对手，无论是苹果的 MacOS，还是统信的 UOS 2.0。尽管设计理念各不相同，但其实都遵循了一个最基础原则，即图标要与系统 UI 自成一派。换句话说，系统之美不光是你将图标单独拿出来没有问题，更重要的，它要和整个系统 UI 相互协调后，才能达到最终的效果。这就像去年 Win10 首次更新 Fluent Design 图标之后，由于系统 UI 未做调整，实际效果差强人意。只有当几个月后，Win10 逐步推送新 UI 后，整个界面才算上了一个新台阶。

统信 UOS 2.0 图标设计

macOS 图标设计

写在最后

当然这一次的调整，显然只是太阳谷的一个 “前奏”，后续应该会有更多经典应用换上新图标（比如上版中刚刚换上的 “记事本”）。而至于最终效果，我们暂且不做评论，一切还是等尘埃落定后再说吧！

之前已经更换过的 “设置”面板