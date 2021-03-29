台积电将逐季上调 12 英寸晶圆代工价，年底前将有三波报价

IT之家 3 月 29 日消息 据台湾经济日报报道，台积电将逐季上调 12 英寸晶圆代工价。

报道称，台积电拟从第 2 季起采用「逐季上调」的方式上调代工价，即今年底前，12 英寸晶圆代工将有三波报价，部分客户最高每片累计涨 400 美元，涨幅达 25%，将使得台积电整体报价再创历史新高。

对于相关传言，台积电昨日表示，公司致力于提供客户价值，不评论价格问题。有 IC 设计业者则透露，先前多数晶圆代工厂陆续调升价格，台积电报价相对没太大波动，但由于晶圆代工产能持续供不应求，台积电近期也开始调整价格，包括 8 英寸、12 英寸都有。

半导体业界人士观察，台积电和长期合作的大客户多半已在前一年度议定隔年的价格与合约，今年初已因市场需求强劲，取消过往给予的折扣（约 3% 至 5%），近期又传出对部分客户涨价，研判仍应为个案。

一名与台积电往来多年的 IC 设计业者指出，台积电先进制程技术领先，向来有定价优势，先前台积电高层已多次对外强调与客户是长期合作的伙伴关系，不会任意涨价。但现阶段晶圆代工产能确实吃紧，判断台积电也会有相关提价策略。

业界认为，台积电调高部分客户报价，应多为短期或新客户，如非主力应用的挖矿相关订单。

IT之家了解到，台积电拥有制程领先优势，每片晶圆代工均价居同业之冠。知名研究机构 IC Insights 先前给出的报告提到，台积电去年每片晶圆销售均价上升至 1,634 美元，为历史新高，年增逾 6%。若此次逐季调升 12 英寸代工价，预计将使得平均单价再创新高。