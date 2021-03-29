石头年度旗舰款扫拖机器人 T7S 系列正式发布：全球首创智控升降擦地，2499 元起

IT之家3月29日消息 今日，石头科技正式发布 2021 年度旗舰款扫拖机器人 T7S 系列。新品以扫拖机器人而非扫地机器人的命名，也意味着 T7S 系列在 T7 系列扫地机器人的基础上，针对拖地功能进行了升级。

据介绍，T7S 系列搭载了智控升降式声波震动擦地系统、全新浮动胶刷、RR masonTM 8.0 算法系统等功能，并首次支持无耗材自动集尘，获得 2021 年度红点设计大奖。

IT之家了解到，石头扫拖机器人 T7S 系列沿袭了家族化圆滑设计，机身采用云白石色，搭配顶面边缘向内环的水波纹设计。

石头扫拖机器人 T7S 系列包括石头扫拖机器人 T7S 和石头扫拖机器人 T7S Plus 两款产品，并支持自动集尘。T7S 售价为 2999 元，新品首发到手价为 2499 元；T7S Plus 售价为 3499 元，新品首发价为 2799 元；自动集尘充电座售价为 2199 元，新品首发价为 1899 元。全系产品于 3 月 29 日 10 点 05 分在各大电商平台同步开启预售。

石头扫拖机器人 T7S 系列全球首创智控升降式声波震动擦地模组 “VibraRise”，将高频声波震动与自动升降擦地模组相结合，拥有 3000 次 / 分的高频声波震动擦地系统。

同时，T7S 系列搭载自动升降擦地模组，并配合超声波地毯识别技术，遇到地毯时擦地模组会自动抬起，同时增强了机器人的脱困能力，并解决了回充时脏拖布对地面的二次污染以及湿拖布紧贴地面存放而产生的细菌滋生和异味难题。

石头科技此次采用四连杆的结构设计，上下 + 左右的浮动结构可以更灵活地贴合地面。在材质选择上，石头 T7S 系列采用了全新 TPU 材质胶刷，能优化主刷在地毯上的电流，减少扫拖机器人在地毯上的报错。对于宠物家庭来说，全新胶刷设计具有不宜缠绕毛发的特点。

截至 2021 年 3 月，石头扫拖机器人已累积 117 次 OTA 升级，内置 6000 多种脱困方案。此次，石头扫拖机器人 T7S 系列融入了全新的 RR masonTM 8.0 算法，建图、规划、脱困等核心指标再次升级。其中，T7S Plus 还支持百种泛物体识别避障。

与 T7S 不同的是，T7S Plus 还搭载了 AI 结构光避障功能，采用了 3D 双线结构光 + AI 避障，3D 双线结构光主动式测距，融合多传感器和 AI 算法。

此外，石头扫拖机器人 T7S 系列首次支持自动集尘功能。机器人每次清扫完成后会回到充电座进行自动集尘，避免用户经常倾倒灰尘。气旋桶容量为 1.5L，替换尘袋容量为 1.8L。