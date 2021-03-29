《Dota2》新加坡 Major 外卡战罢，PSG.LGD、VG 携手晋级

IT之家3月29日消息 《Dota2》新加坡 Major 结束了两日的外卡赛角逐，PSG.LGD 与 VG 最终分别积 8 分、7 分，以前两名的身份携手晋级小组赛。

此外，同积 6 分的 Liquid 与 Gambit 中，Liquid 在 BO1 加赛中成功战胜 Gambit，把握住了最后一个晋级小组赛的机会。临阵换人的 T1、残阵的 Team Nigma 以及加赛失利的 As Monaco Gambit 则结束了本次新加坡 Major 的征程。

IT之家了解到，2021 年首个 Major 赛事——ONE Esports Singapore Major 2021 将于 3 月 27 日 - 4 月 4 日开启，分为外卡赛、小组赛以及主赛事。

小组赛：3 月 29 日 - 3 月 30 日，晋级的两支外卡赛队伍，将与另外 6 支小组赛队伍共同展开 BO2 对决，前两名晋级主赛事胜者组，第 3-6 名落入主赛事败者组，后两名队伍被淘汰。

主赛事：3 月 31 日 - 4 月 4 日，DPC 六大赛区的第一名早已等候多时，主赛事将采用双败淘汰制，除总决赛为 BO5 外，其他均为 BO3。