《赛博朋克 2077》下架 100 天，何时回归依然无法确定

北京时间 3 月 29 日上午消息，如今距离《赛博朋克 2077》这款游戏的下架已经过去了 100 天，然而游戏的归期现在依然无法确定。在何时重新推出该游戏这个问题上，无论是 PlayStation 游戏机制造商索尼，还是该游戏的开发商 CD Projekt Red，都选择保持沉默。

这款备受期待的游戏在发布时被曝出存在巨大的性能问题，导致玩家无法正常游戏，尤其是在上一代的游戏主机上。2020 年 12 月 17 日，索尼宣布将《赛博朋克 2077》从 PlayStation 游戏商店内下架。

索尼在最初的声明中表示购买了该游戏的玩家可以获得全额退款，该公司还表示：“索尼将把《赛博朋克 2077》这款游戏从 PlayStation Store 中移除，直至另行通知。”也就是说，将游戏下架是索尼所作出的决定。但是随后 CD Projekt Red 也发表声明称，这一决定是他们在与索尼就退款进行 “讨论”后做出的。两家公司从未明确透露究竟是谁作出的这个决定。

对于这样一款备受期待与瞩目的游戏来说，被下架是一件史无前例的事情，在过去的三个多月中，有关该游戏的许多问题一直没有得到官方的解答。

其中最受人关注的问题就是 “游戏将在何时恢复销售”。自去年 12 月以来，索尼和 CD Projekt 都没有透露过有关该问题的具体答案，后者只是在最近的一份声明中给出了一个模糊的回答。CD Projekt 表示：“我们正在努力让赛博朋克 2077 尽快回到 PlayStation Store 上。”

外媒日前分别联系了索尼和 CD Projekt 公司，询问了有关重新发布游戏的计划，但是两家公司都没有对此作出回应。

双方的沉默让外界很难预测游戏将在何时回归，它既有可能在明天重新发售，也有可能会让用户再等 100 天。在游戏界，这样的案例从来没有发生过，希望这次事件能够成为行业内的一个教训，让类似的事情未来不会再发生。