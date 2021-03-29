百度发布云智一体 AI 开发全栈模式，便于企业快速构建应用

IT之家3月29日消息 3 月 27 日，百度智能云 2021 云智技术论坛首场活动在京举行，宣布发布云智一体的 AI 开发全栈模式。据了解，该模式基于 AI 原生云架构，建设软硬一体 AI 开发基础设施。在应用方面，可以为零算法基础人群提供 EasyDL 零门槛 AI 开发平台，实现零代码自动建模；同时，为算法工程师、数据科学家提供 BML 全功能 AI 开发平台，满足灵活和个性化开发需求。

百度集团副总裁、深度学习技术及应用国家工程实验室副主任吴甜表示，企业构建 AI 开发平台，以支持技术团队能够充分将 AI 技术引入应用中，最需要关注三点：场景先行，自主创新，效能为要。AI 开发平台上需要结合场景建设能力，需要足够灵活、易用的平台以进行自主创新，最后还要从资源利用和开发效率方面提升创新应用的效能。

百度方面介绍，“云智一体的 AI 开发全栈模式”上层 AI 开发部分为飞桨企业版 AI 开发双平台 EasyDL 和 BML。其中，EasyDL 面向 AI 应用开发者，支持图像、文本、视频、语音、OCR、结构化数据、零售行业版 7 大方向，16 种任务模型，公有云、本地服务部署、设备端、软硬一体四种部署方案，已服务超过 80 万用户。BML 面向 AI 算法开发者，可提供开发环境，自动数据增强、自动超参搜索等训练机制。

据了解，百度智能云目前已经打造了能源、金融、城市、媒体等行业化 AI 中台落地解决方案。