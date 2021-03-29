字节跳动投资第八年：2021 年已产生投资 16 起，或创历史新高

IT之家3月29日消息 今年是字节跳动成立的第十年，对外投资的第八年。作为一家年轻的互联网公司，它创造了很多与 “年龄”不符的商业奇迹。它成功地在多个赛道弯道超车，以后浪的姿态掀翻前浪；它着眼全球，把中国看作是 S 级市场之一；它 “赛博朋克”，是一家 AI 公司，也是一家广告公司；它是最大的互联网独角兽之一，观其竞品公司快手，如今市值超 1.3 万亿港元，位列中国 TOP5 互联网上市公司。

也许你也好奇这些问题：如果字节上市，市值会超过快手吗？字节是一家 “大”互联网公司，有多大呢？俗话说缺啥补啥，字节未来想要开拓的业务疆域是哪些？字节的对外投资对其开疆扩土又有多大助力？对此，近日企查查大数据研究院发布《近十年字节跳动公开投资数据报告》，以字节集团版图、投资版图为切面，一窥字节的成长与投资之路。

现状篇：2021，年轻的字节高歌猛进

一、字节跳动商业版图：成员企业 218 家，九成以上都比字节 “年轻”

企查查数据显示，字节跳动（以下简称 “字节”）是一家以 “北京字节跳动科技有限公司”（2012 年成立）为主公司，拥有 218 家成员企业的综合性集团。

年轻的字节集团十分热爱新鲜血液，成员企业中最 “年长”的一家成立于 2000 年，九成以上的成员企业都比字节 “年轻”，五成以上的成员企业都成立于近三年。年轻的字节集团尤其偏好小而美的科技企业，企查查数据显示，48% 的成员企业注册资本均在 100 万以内，主要分布在科技推广和应用服务业、科学研究和技术服务业。

从成员企业的省份分布来看，集中在北京（占比 45%）、上海（占比 13%）两地，此外在浙江、福建、广东也均有覆盖。从城市分布来看，北京、上海、天津、杭州、宁波排名靠前。

如果说北京是字节的大本营，那么上海则是字节外溢的第一站，天津、杭州、宁波均属于字节的外溢城市。

二、2021 高歌猛进：去年营收近 2400 亿元，2021 年将是字节投资高峰年

众所周知，很多互联网公司的本质都是流量广告公司。作为在夹缝中成长起来的后起之秀，字节的广告变现能力在业内首屈一指，逐渐超过了阿里、腾讯。

据 Tech 星球去年获得的调研报告显示，字节跳动 2020 全年营收接近 2400 亿元，其中广告营收将达到 1750 亿元，电商业务能创造 60 亿元营收，直播流水将达到 450-500 亿，游戏版块创造 40-50 亿流水，教育赛道创造 20-30 亿营收。除了广告之外，字节正积极探索第二增长曲线，包括直播电商、游戏、教育等等，未来几年字节将多元化扩张。

对外投资是企业开疆扩土的常用手段，尤其是并购投资，可以帮助企业迅速切入新领域，对于不缺钱的字节来说，投资并购是扩张的省力手段。企查查数据显示，自 2014 年起，截至 2021 年 3 月 22 日，字节公开投资事件达 114 起，其中并购投资 35 起，占比 31%。

从时间线来看，2019 年是转折点。2019 年以前，字节的投资事件低于 20 起；2019 年 23 起，2020 年 32 起，2021 年（截至 3 月 22 日）已有 16 起。企查查数据研究院大胆预测，2021 年将是字节对外投资的高峰年，极可能在投资数量上创新高。

三、2021 字节继续 “无边界”：新消费、大科技、电商，上天入地四面出

字节在 2021 年的 16 起公开投资，每一起都瞄准了热门赛道。

口腔护理品牌 “参半”、火锅连锁店 “懒熊火锅”、健康速食品牌 “鲨鱼菲特”等属于新消费；跨境电商平台 “斯达领科”、服装柔性供应链平台 “飞榴科技”与电商搭界；视频会议公司 “人效在线”、视觉计算公司 “摩尔线程”、大数据 “奇点云”等列入大科技布局。

企查查数据显示，从赛道布局来看，科技创新、新消费赛道各有 5 起，电商、游戏各有 2 起，医疗健康、远程办公各有 1 起。

国海证券曾在报告《字节跳动的边界》中为其划定六大边界——广告营销、直播电商、教育、文娱（游戏、影视、阅读、MCN 机构）、智慧大屏、企业服务。然而，边界大到一定程度，也就没有了边界。

2021 年 16 起投资将字节的野心暴露无疑，既踏入阿里的核心地带企图分走一杯羹，又加码 MOBA 重度游戏与腾讯正面硬刚，还押宝新消费风口、持续关注小而美的科技公司。字节似乎并没有为自己划定边界。

追溯篇：回望来时路，天下谁人不识君

一、九年成长路：九年间步步为营，筑造产品王国

自 2012 年成立以来，九年间字节跳动布局了一个庞大的产品王国。

字节以新闻资讯产品 “今日头条”发家；切入短视频领域，先后推出 “西瓜视频”、“抖音短视频”、抖音海外版 “TikTok”等产品，布局海内外市场、短中长视频业务，逐渐成长为主导用户注意力时间的流量巨头；深入内容社区领域，上线 “懂车帝”；进军教育领域，推出 “gogokid”；紧跟风口踏进视频社交赛道、远程办公赛道、医疗健康赛道；还在巨头林立的移动阅读赛道、搜索赛道闯出一片天地。

九年前，互联网的天下是 BAT 的天下；九年后，谁人不识字节。

二、七年投资经：社交、教育、游戏领域强势收购，苦探第二增长曲线

字节的投资之路起于 2014 年 9 月，投资了一家名为 “今日特卖”的电商平台；同年 12 月，并购了图虫网（摄影师分享交流社区）。七年间，字节建立了一个庞大的投资版图。

▲ 字节跳动投资版图

1、新闻资讯：字节发家起点，纵向垂直、横向海外两条腿走路

2012 年 8 月，今天头条 1.0 版本上线，作为与腾讯新闻并肩的资讯头部平台，新闻资讯领域毫无疑问是字节发家的起点。

企查查数据显示，字节在新闻资讯领域共有 6 起公开投资。2015 年字节投资了金融资讯提供商 “华尔街见闻”、海外资讯提供商 “财新世界说”。之后字节又三次押宝 DailyHunt（印度版今日头条），一直追随至 2020 年的 E 轮及以后。此外，字节还并购了国际新闻资讯平台 “News Republic”，加强海外资讯市场布局。

2、社交：社交之心不死，借力最新的媒介，覆盖最有潜力的用户

最近，抖音打出了 “视频朋友圈”的口号，而字节跳动一直都有颗社交之心。

企查查数据显示，字节社交相关项目的公开投资有 14 起，从图片社区到视频、短视频平台，字节一直致力于借力最前沿的媒介工具；从校园到二次元、再到技术宅，字节不错过每一类潜力用户。

值得注意的是，在 14 起社交投资事件中，有 7 起都是并购，有 12 起都是独立投资，这或许反映了字节对于攻占社交赛道的渴望。

3、教育：起于 2018，广撒网寻找突破点

字节对教育领域开始感兴趣，应该是 2018 年左右的事。

2018 年 4 月，字节并购在线语言品牌 “OpenLanguage”，这是字节第一起教育公开投资；2018 年 5 月，字节上线在线少儿英语品牌 “GoGoKid”，亲自试水教育业务。

企查查数据显示，自 2018 年以来，字节在教育赛道公开投资事件 12 起，近三年各有 4 起。与社交领域的投资风格相同，12 起中有 10 起都是字节独立投资，有 5 起是并购。除了大量的 K12 教育项目之外，字节对教育 + 大数据、线下教育机构、教育硬件也颇有兴趣。

但是，由于在线教育是重资产赛道，雄厚的师资积累尤为关键，因此很难在短时间内出成绩，目前来看，仅有以大力智能作业灯为代表的教育硬件表现突出，或成为字节在教育领域的发力重点。

4、游戏：稳扎稳打，逆流而上，2021 全面进军重度游戏战场

3 月 22 日，字节并购东南亚最大的 MOBA 游戏公司沐瞳科技。其实早在去年下半年，字节想要并购一家自研实力雄厚的重度游戏开发商的消息就有流传，最终选中沐瞳，此举也被有心人士解读为 “与腾讯正面刚”。

根据方正证券报告《字节跳动 VS 腾讯游戏深度对比与前瞻》（下文简称报告）的分析，游戏的变现效率优于电商和广告。对于现在的字节而言，广告增速放缓，以 “流量老大哥”腾讯为鉴，游戏自然成为字节第二增长曲线的重要选择。

报告还分析了字节的游戏布局策略，“从渠道到发行到研发，不断向游戏产业上游进军，并通过自有渠道建立认知、轻度游戏积累画像、重度游戏收割用户”。

而根据游戏陀螺的报道，字节跳动将沐瞳揽入麾下后，还有可能继续扩张，拿下其他品类的大 DAU 产品。也即，如果自研需要等太久，那么也可以通过资本操作来提高命中率。

企查查数据显示，自 2017 年起字节在游戏赛道公开投资事件共 9 起，从项目类型可以清晰的看出字节早期偏重投资休闲品类，最近的两笔投资均为重度手游。

5、人工智能：耐心呵护，高度关注新生代科技公司

字节能够异军突起的关键性武器，还是算法。作为一家将技术崇拜融入血液的公司，字节的对外投资中，人工智能项目算是相当大的一类。

企查查数据显示，自 2019 年起字节在人工智能项目的公开投资共 15 起，其中 2019 年有 4 起，2020 年 6 起，2021 年（截至 3 月 22 日）5 起。

自 2019 年以来，字节一直加码人工智能领域，与它在教育、游戏赛道的强势攻占风格不同，它对人工智能赛道可谓是 “耐心呵护”，语音智能交互平台 “灵犀科技”、智能制造机器人研发商 “崧智智能”等 5 个项目都属于 A 轮前投资，此外战略投资项目也有 5 个。

三、字节投资风格：独立投资占比近 8 成，要么一轮游，要么彻底拿下

1、早期投资比重逐年下降，最近三年并购行为开始高频

七年间，字节一共推动了 114 起公开投资。如果将 “种子 / 天使轮、A 轮、B 轮”定义为 “早期投资”，字节早期投资共 43 起，占比 38%，主要分布在人工智能、机器人领域。

从时间线来看，字节的早期投资占比逐年下降，与此同时，并购投资比重扩大，尤其是最近三年——2018 年字节并购投资有 7 起（占比 54%）；2019 年 11 起（占比 48%）；2020 年略有下降，共 9 起（占比 28%），而这三年的早期投资各有 4 起、4 起和 7 起。

随着投资风格的日渐稳健和成熟，字节更偏向于通过并购投资进入新领域。值得注意的是，字节的并购项目主要围绕教育、社交和游戏，分别有 5 个、5 个、4 个。

2、多次投资占比低于 8%，独立投资占比近八成

七年间，字节一共公开参投了 105 个项目。企查查数据显示，有 7 个项目获得字节二次投资，例如蓝猫微会、云鲸智能、懒熊火锅、快看漫画、极客大数据等；有 1 个项目获得字节三次投资，印度版今日头条 DailyHunt。值得注意的是，二轮以上投资项目仅占比 7.62%，由此可见字节的投资风格要么是拿下，要么止步于一轮游。

从独立投资的占比来看，企查查数据显示，字节独立投资了 83 个项目，占比 79%，主要在文娱、教育、人工智能、社交赛道进行独立投资。

3、谁是字节 “最佳投资伴侣”？

说到字节在公开投资的 “最佳伴侣”，企查查数据显示，字节与红杉资本、源码资本合作 5 次，与美团合作 4 次，与天图投资、五源资本等合作 2 次。与字节合作次数大于等于 2 次的投资机构共有 8 个。

谁是字节 “最佳投资伴侣”？企查查研究院用数据告诉你，非红杉资本、源码资本莫属。

通过早期投资、多次投资、独立投资这三个维度，我们总结出了字节的投资风格。企查查研究院发现，字节在社交、教育、游戏赛道更为强势，采取独立投资甚至是并购；对于人工智能、机器人赛道不但长期关注而且颇有耐心，偏好早期投资或独立投资。

从时间线来看，近年来字节对于广告营销、新闻资讯、工具类项目的兴趣有所下降，自 2018 年开始对教育、游戏、人工智能项目重点关注，近两年则开始关注新消费、医疗健康、远程办公赛道。当然还有本地生活板块，2021 年字节再次发起总攻，并且终于小有成绩。

《抖音内幕：时间熔炉的诞生》中有过这样的描述，“谁是抖音的灵魂人物？据内部人士了解：张楠不觉得卷卷做起来，一鸣也不觉得张楠做起来，觉得是赶上这个时代了…… 更多人把票投给张一鸣。虽然张一鸣从未在一线指挥，但他们相信，抖音成功是体制的胜利。”

如果将内容比作火种（新闻内容、阅读内容、短视频内容等），将算法比作风力，那么字节便是一台运行良好的鼓风机。某种程度上，字节的商业探索像是一头机器在无人烟的、或是人潮拥挤的领地横冲直撞，依靠机器的高速运转抓住所有人的注意力，但最终还是回到流量如何变现的路上。关于要为社会做点什么的议题，字节总有一天要给出答案。

今年是字节跳动的第十年，企查查研究院以字节集团版图、字节投资版图为切面，带大家了解一个高歌猛进、斗志昂扬的字节跳动。

参考资料：

《进击的字节跳动》，熔财经

《字节跳动 “全力跳动”：底层商业逻辑和第二增长曲线分析》，吉康

《字节跳动 “动刀”商业化：全年营收目标 2200 亿》，“晚点 LatePost”

《字节三大 “印钞机”齐开，2020 年营收或将达 2400 亿》，Tech 星球

《收购沐瞳科技只是开始？知情人士透露：字节跳动还有大动作》，游戏陀螺

《抖音是怎么做出来的？》，字节范儿

《抖音内幕：时间熔炉的诞生》，腾讯 “潜望”

作者：崔凡（企查查数据研究院分析师）

制图、数据分析：崔凡（部分制图感谢莉莉的支持）

数据挖掘：王斌、申根荣（企查查数据开发工程师）