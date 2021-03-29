华米科技宣布与亚马逊云科技合作，提升全球竞争力

IT之家3月29日消息 华米科技与亚马逊云科技于 3 月 25 日宣布双方开展战略合作，华米科技在全球全面使用亚马逊云科技，利用其全球基础设施、行业领先的安全合规能力和全面而丰富的云技术和服务，支持华米科技覆盖全球 70 多个国家和地区的 “芯端云”战略布局，并提升全球竞争力，促进公司在全球市场的长足发展。未来，双方还将在基于云的健康服务方面，探索进一步的合作空间。

华米科技表示，在全球选择亚马逊云科技的原因是该公司能够提供灵活又安全的云计算环境，每个区域使用相同的安全硬件和软件，便于统一部署。华米科技正在加快新一代智能可穿戴芯片的研发进程，助力华米健康云在全球的发展。

华米科技联合创始人、全球创新中心轮值总裁范美辉表示，华米科技不断进入新市场，在北美、欧洲、中东、非洲、拉丁美洲和亚洲进行全球业务扩展。“亚马逊云科技的安全合规能力有助于让用户更加信任我们能够确保他们个人数据的安全和隐私，就像他们信任亚马逊云科技一样。”

IT之家了解到，华米科技 2020 年营业收入 64.33 亿元，同比增长 10.7%。调整后的净利润 2.94 亿元，全年出货量 4570 万台，同比增长 8%。华米健康云的应用功能包括设备数据、心血管诊断咨询、NFC 近场通讯（连接金融支付、公共交通、门禁等应用）、社群互动、健康推荐、保险互助、开放平台、医疗科研等等。

此前华米科技董事长兼 CEO 黄汪表示，将该公司全球名变更为 Zepp Health Corporation，纽交所代码从 HMI 变更为 ZEPP。