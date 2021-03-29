爆料大神放出小米 11 Ultra/Lite 超清官方渲染图：超大杯背面小屏幕亮眼

IT之家 3 月 29 日消息 小米将于今晚 19:30 发布一大波新机，包括小米 MIX 折叠手机、小米 11 Pro、小米 11 Ultra，以及小米 11 青春版，临近发布会，爆料大神 @evleaks 放出了小米 11 系列的官方高清渲染图，图中包含了多部今晚将发布的手机。

上面是 @evleaks 放出的图片，从左往右依次为 小米 11i、小米 11、小米 11 Ultra、小米 11 Lite 和小米 11 Lite 5G。其中小米 11i 看起来很眼熟，因为该机就是 Redmi K40 Pro + 的海外版。

当然，其中最引人关注的就是中间的 “超大杯”小米 11 Ultra，跟此前曝光的图片相一致，小米 11 Ultra 后置超大矩形摄像头模组，内含三颗超大的摄像头，据悉该机全球首发三星 ISOCELL GN2 CMOS，采用 1/1.12" 英寸超大底，另外 120X 字样说明该机支持 120 倍变焦。最亮眼的是摄像头模块旁边还有一个小屏幕，可用来显示时间、电量、日期，相信也可以用来自拍。

而小米 11 Lite 可能就是小米 11 青春版，此前官方已经公布该机的正面照，拥有 “极窄边框和极小下巴”，据悉该机首发骁龙 780G 处理器。

IT之家发现，图中缺少了小米 11 Pro，不过也不用等太久了，发布会今晚就将举行，届时IT之家将为大家带来视频直播和详细报道，不妨期待一下。