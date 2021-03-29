大众德国茨维考工厂电动汽车日产量达 1000 辆

3 月 29 日消息，据国外媒体报道，最近，大众汽车位于德国茨维考（Zwickau）的工厂刚刚实现了一个新的里程碑，即每天生产 1000 辆电动汽车。

然而，每天生产 1000 辆电动汽车并不是该公司的最终目标，该公司的目标是将日产量提高到每天 1400 辆。

据悉，大众汽车的德国茨维考工厂是该公司推动基于 MEB 平台打造的新车型转向电气化的关键因素。目前，该工厂生产的车型包括大众 ID.3、ID.4，以及奥迪 Q4 e-tron。此外，该工厂还正在试产大众 ID.5，Cupra Born 也正在筹备中。

大众一直在整顿其庞大的业务，以便腾出资金用于开发电池和软件能力，该公司计划打造业内最大的电动汽车车队。该公司的目标是，2025 年之前取代特斯拉成为电动汽车行业的领导者。

大众汽车计划 2030 年之前在欧洲建设 6 家大型电池工厂，以增加电池产量，从而加速向电动汽车转型。这些工厂都将在 2030 年之前全部投入运营，每座工厂的年产能都将达到 40GWh。

外媒称，建造电池厂是大众汽车加强对其供应链控制计划的一部分。这些工厂将帮助大众实现到 2023 年每年生产 100 万辆电动汽车以及到 2025 年每年生产 150 万辆电动汽车的目标。