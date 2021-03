外媒：体育数字媒体 The Athletic 与短新闻新贵 Axios 将合并

北京时间 3 月 29 日下午消息,据报道,数字体育媒体 The Athletic 和短新闻服务 Axios 正在考虑合并,这是其组建数字媒体企业的计划的一部分。

外媒于上周五最早报道了这一消息。据一位消息人士透露,双方之间的谈判当前还处于 “极其初期”的阶段。

去年,The Athletic 联合创始人阿莱克斯 · 马瑟(Alex Mather)和亚当 · 汉斯曼(Adam Hansmann)在订阅用户超过 100 万大关后接受了外媒的采访。在这次采访中,马瑟曾称赞 Axios 是一家他所关注的企业,他表示自己可以从后者身上进行学习,并且为 The Athletic 带来更多的创新。

马瑟在那次采访中说到:“我们会关注 Axios 这样的公司,看看他们做得做好的是哪些东西。我们可以如何向他们学习,并且将学来的东西应用在体育上。例如,你只是想大概了解以下政治方面的新闻,Axios 就可以简化你的新闻阅读体验。他们提供了我所需要的东西,而这些东西我们现在几乎是没有的。这是一种不可思议的艺术。他们可以提供人们需要知道的东西,而并不是什么深度的内容。我们也是这样看待自己的业务的。你可能是某个领域的铁杆粉丝,会仔细阅读每一篇文章。你也可能是某个领域的一般读者。我们如何才能让这些一般读者满意呢?我们要如何总结 NBA 一天中发生的事情,让普通球迷可以大概了解当天的情况?”

外媒报道称,早期合并谈判规定,如果进行合并,两家公司将继续独立运营。The Athletic 发言人拒绝对合并报道发表评论,并表示:“Axios 已经建立了一个令人难以置信的业务,多年来我们展开了多次对话,并且在这个过程中感到很享受。”

Axios 首席执行官吉姆 · 范德黑 (Jim VandeHei)指出,双方 “多年来一直在就对付费业务的共同热情进行对话”。Axios 也拒绝就合并报道置评。

Axios 和 The Athletic 都拥有风险投资机构的支持,如果它们通过特殊目的投资公司(SPAC)上市,可以将对数字媒体公司的投资进行货币化。此前 Group Nine 已公开表示,希望通过 SPAC 组建数字媒体公司。彭博社报道,BuzzFeed 也已经与 890 Fifth Avenue 进行了谈判,这是一家专注于媒体和电信的 SPAC。CNBC 在今年早些时候报道称,包括 Bustle、Vox 和 Decence 在内的其他公司也就通过与 SPAC 进行合并上市进行了谈判。