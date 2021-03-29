模拟游戏《苏伊士运河》将于 4 月 20 日在 Steam 发售

IT之家3月29日消息 一款名为《蘇伊士運河》的模拟游戏现已上架 Steam 平台，显示将于 4 月 20 日发售。

据介绍，在这款模拟游戏中，你可以在游戏中驾驶小船在地中海与红海之间穿梭。或者参观各种车队以及穿过埃及，搞得自己满面灰尘风沙。最终大开眼界的观看 1:1 比例建造的，全长 193 公里航道的苏伊士运河。

官方介绍：

突发新闻 ... 由于强风和沙尘暴，真正的苏伊士运河目前已关闭，这是因为 400 米集装箱船 Evergreen 于 2021 年 3 月 23 日星期二搁浅。正在努力释放这艘大型集装箱船，但专家们认为，重新开放运河可能需要几天甚至几周的时间。著名的航运杂志《劳埃德名单》（Lloyd's List）估计，苏伊士运河每天关闭，将破坏价值超过 96 亿美元的应通过水路的货物。

苏伊士运河的历史早于克娄巴特拉，其人造水道将开罗周围的古城与红海连接起来。苏伊士运河在费迪南德 · 德 · 莱瑟普（Ferdinand de Lesseps）的领导下建成，于 1869 年开放通行，立即改变了全球旅行和商业的面貌。这条运河由英国和法国经营，直到 1956 年才被埃及总统加马尔 · 阿卜杜勒 · 纳赛尔（Gamal Abdel Nasser）收归国有。

1956 年的苏伊士危机是英国，法国和以色列人夺取运河控制权的一次失败尝试。六日战争发现，从 1967 年到 1975 年，有 15 艘船的船队滞留在运河中，绰号为 “黄色船队”，甲板上始终被风沙覆盖。1973 年的赎罪日战争在运河两岸散布着战争遗迹，今天仍然可以看到许多战争遗迹。

IT之家了解到，上述苏伊士运河阻塞事件发生在2021年3月23日埃及标准时间上午7时40分，400米长集装箱船“长赐号”在埃及苏伊士运河搁浅，现已完成纠正重新浮起，预计运河将于今日通航。