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Strategy Analytics：小米和 OPPO 在英国市场崛起，2021 年 Q1 智能手机出货量占据第三和第四

2021/3/29 17:12:14 来源：DoNews 作者：程梦玲 责编：姜戈
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Strategy Analytics 的最新研究表明，通过与英国运营商 O2、沃达丰、EE/BT 和 Three 的密切合作，中国两大厂商小米和 OPPO 正迅速崛起。预计这两家公司将在 2021 年 Q1 获得高位数的出货量份额。

Strategy Analytics 总监 Woody OH 表示：“小米和 OPPO 分别在英国智能手机市场排名第三和第四，领先华为，他们正在巩固其在英国智能手机市场的份额。这两家中国厂商将优先向英国运营商直接发货 4G 和 5G 智能手机。运营商正在全国范围内扩大 5G 服务覆盖范围，并优先采购具有价格竞争力的 5G 智能手机，而华为已经出局。”

Strategy Analytics 高级分析师 Rajeev Nair 指出：“2020 年 Q4，小米和 OPPO 在与各运营商的合作中都取得了中位数的份额。我们预计，2021 年 Q1 和 Q2，它们的份额将达到高位数。”

此前，据外媒报道，2020 年小米、OPPO 和 vivo 等中国供货商占据印度智能手机总出货量的 77%，而 2019 年为 72%。2020 年第四季度，小米手机在印度的出货量达到 1200 万部，以 27% 的市场份额巩固了领先地位，三星以 21% 的份额紧随其后。vivo 仍位居第三，出货量为 770 万部。OPPO 以 550 万部的出货量升至第四名。realme（真我）排名第五。

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关键词：小米OPPO

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