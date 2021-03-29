投行 Northland：英特尔回归芯片代工业务可能成就 AMD

3 月 29 日消息，据国外媒体报道，投行 Northland Capital Markets（以下简称 Northland）称，AMD 可能会从英特尔回归芯片代工业务的 “战略失策”中受益。

近几年来，AMD 已经蚕食了英特尔在 CPU 市场的市场份额。然而，在新任首席执行官（CEO）帕特 · 基辛格（Pat Gelsinger）的领导下，英特尔一直在制定计划，以夺回市场份额。

上周，基辛格分享了英特尔未来计划的一些细节，其中包括成立英特尔代工服务部门、投资 200 亿美元在亚利桑那州新建两座芯片工厂。

基辛格表示，英特尔将扩大芯片代工业务，以他们的设计为基础为其他公司制造芯片，该公司将吸引苹果作为其客户。

然而，Northland 分析师格斯 · 理查德（Gus Richard）称，英特尔的最新举措是 “战略失策”，正中其 CPU 竞争对手的下怀。

他表示，短期内，台积电不太可能将其在制造业的领先地位拱手让给英特尔，该公司在工艺技术方面的领先地位将继续推动其产品领先。此外，英特尔向代工市场的扩张将使 AMD 成为台积电的优先考虑对象，而英特尔将成为不受欢迎的对象。因此，预计 AMD 的市场份额发展势头将持续下去。

据悉，理查德将 AMD 的股票评级上调为 “跑赢大盘”，同时将其目标价格上调至 96 美元。

英特尔是为数不多的既设计又制造自己芯片的半导体公司之一，而高通和苹果等竞争对手的芯片设计依赖于代工制造商。

上周，外媒报道称，英特尔正在寻求获得苹果的兴趣，希望制造未来的苹果自研芯片。而就在不久前，该公司刚刚投放了一个抨击苹果 M1 版 Mac 电脑的宣传片，明着踩对方的产品。