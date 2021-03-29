京东方发布西南地区总体战略布局：包括 6 条半导体显示生产线

IT之家3月29日消息 今天，BOE（京东方）举办了2021川渝媒体见面会，首次发布西南地区总体战略布局，即构筑成都、绵阳、重庆三地为核心的西南产业集群，包括6条半导体显示生产线、1个研发中心、2个智慧系统创新中心、1个数字医院等，累计投资规模约2000亿元。

京东方表示，川渝两地正在共建电子信息产业经济走廊，打造全国重要的电子信息产业基地和全球电子信息高端研发制造基地。川渝两地优越的营商环境、开放友好的产业政策为科技企业的发展提供了一片沃土。京东方在成都、绵阳和重庆总投资约2000亿元的布局，吸引逾80家上下游配套企业落地，提供就业岗位2.6万个，预计未来两年将新增工作岗位2万余个。此外京东方还与四川大学、电子科技大学、西南科技大学等高校建立产学研互补机制，并与电子科技大学组建联合创新研究院。

IT之家了解到，在OLED（柔性显示）方面，京东方柔性AMOLED显示屏出货量位居国内第一、全球第二，实现360°内外双向弯折，以及目前业内最小内折半径1mm的柔性折叠屏。在Mini LED方面，由京东方自主研发的Micro LED显示产品创新采用玻璃基主动式驱动方式，具有无屏闪、低功耗、亮度均一、高效驱动、健康护眼等优势。