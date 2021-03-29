台积电股价创新高，通用、丰田下跌破 6%：缺芯潮下的繁荣与困境

3 月 29 日消息，自从去年年底至今，全球芯片短缺已经影响了各类产品的生产，智能手机、汽车、游戏机等市场都受到了很大影响。

彭博社称，由于新冠肺炎疫情，科技设备需求激增成为了芯片供应不足的主要原因，而美国德克萨斯州暴风雪和日本瑞萨半导体工厂火灾也加剧了这一问题。分析人士预计，芯片短缺可能会持续到下半年，很多公司的股价因此受到了打击；但是对一些半导体厂商来说，如今却是业务扩张的绝妙时机。

一、半导体公司受益，应用材料 6 个月股价翻番

虽然芯片供应不足对很多行业造成了负面影响，但对半导体公司来说，则迎来了一个不错的发展机会。投资银行 Liberum Capital 的分析师 Janardan Menon 预计，大多数半导体公司今年第一季度的业绩将会十分强劲，也会对第二季度的业绩起到良好的指导效果。

Liberum Menon 在电话中说：“这对半导体厂商来说是个好消息。因为芯片供应紧张，所以它们的产能利用率、产品价格、需求等方面都在上涨，推动了半导体公司的业绩上涨。”

过去一年，半导体类股票的表现远超科技股和股市大盘。

▲ 半导体指数、标准普尔 500 指数与标准普尔 500 科技指数对比（来源：彭博社）

意法半导体股价上涨了 5.6%，英飞凌今年股价上涨了 12%，而恩智浦则上涨了 25%。

在美国，德州仪器股价上涨 15%；安森美半导体的股票则表现更好，上涨了 24%；费城半导体指数（PHLX Semiconductor Sector）涨幅达 11%。

但 Liberum Menon 警告，鉴于市场现在担心半导体周期的高峰正在逼近，这些公司的股价可能不会继续跟随业绩上涨。

除了芯片供应商，整个半导体供应链也因此受益。台积电股价在 1 月 21 日创下了纪录，虽然之后下跌了 12%，但今年仍上涨了 11%。

排名第一的半导体设备供应商应用材料在过去六个月，其股价翻了一番；而科林研发股价同期上涨了 77%；全球唯一的 EUV 光刻机供应商 ASML 股价则上涨了 74%。

二、联想索尼喊缺芯，股价上涨不含糊

相比半导体行业的快速发展，很多消费电子厂商都在抱怨芯片供应不足，但实际上芯片短缺对消费电子公司的股价影响却非那么一致。

例如，去年 11 月，苹果新款 iPhone 手机芯片供应不足的消息流出时，其股票并没有因此而下跌。至今，苹果股票涨幅已超过 5%。而小米警告零部件短缺可能会减缓未来几个季度的增长后，其股价上周四下跌了 4.4%。

三星虽然有自己的晶圆代工业务，在供需关系中处于有利一方，但是该公司的手机业务也遭受了一定损失。本月该公司发布警告，由于芯片短缺可能会取消 Galaxy Note 智能手机系列的新品发布。

瑞士证券集团 Mirabaud Securities 的分析师 Neil Campling 认为，因为消费者对部分产品的需求正在上升，所以芯片短缺对一些公司的股价没有产生太大的负面影响。

联想去年 8 月称，芯片短缺影响了公司的利润率；11 月份又发布声明，由于零部件短缺，将无法满足所有客户的订单。尽管如此，由于远程办公的普及，联想笔记本电脑比较畅销，联想股价自 8 月以来上涨了一倍。

索尼公司上个月提出，由于生产瓶颈，其新游戏机可能会面临缺货，之后索尼股价下跌了 8.2%，但是股价下跌前则创下了该公司 21 年以来的新高。

Neil Campling 对此评论，这种现象体现出芯片短缺的积极一面：由于消费电子产品的需求如此强劲，部分公司能够通过提高产品价格来转移成本，避免损失。

此外，网络设备也遭受了芯片短缺的打击。金融服务集团 Oddo BHF 的分析师在一份报告中指出，网络芯片交付的交货时间已经延长至 50 周，并且这种情况很可能会持续到明年年初。

三、汽车公司接连受创，丰田股价从六年最高点下跌 6%

汽车则成为了受疫情影响最大的行业之一。随着 2020 年下半年汽车市场的回暖，芯片短缺成为了汽车生产中的主要问题。由于芯片短缺和疫情等原因，彭博全球汽车制造商指数从 1 月 25 日的历史高点下跌了 14%。

▲ 彭博全球汽车制造商指数与 MSCI 全球指数（来源：彭博社）

此前沃尔沃称，由于缺乏芯片，该公司不得不暂停生产，上周二沃尔沃集团股票下跌 7%；上周五，蔚来汽车发布声明，其合肥工厂将停工 5 天，随后公司股价下跌了 4.8%。

吉利汽车也在之前公布了 2020 年财报。根据吉利财报，其全年利润、营收在 2019 年之后再次下降，因此吉利公司的股价在过去的三天中下跌了 19%。因为芯片短缺，大和证券也下调了吉利汽车股票的评级和今明两年的业绩预估。

3 月 19 日，全球最大汽车芯片制造商之一瑞萨半导体的一家工厂发生大火，更是严重打击了汽车行业。三天内，通用汽车股价下跌了 6.7%；丰田汽车股价在 3 月 18 日还是其 6 年来的最高点，在随后四个交易日中股价下跌了 6.1%。

投资管理公司 EdenTree 的基金经理 Thomas Fitzgerald 在谈到汽车原始设备制造商（OEM）时说：”汽车行业可以说经历了最大程度的破坏，越来越多的原始设备制造商要么放慢生产，要么暂时关闭制造厂。”

结语：借政策东风，半导体公司加大投资建新厂

由于芯片供应短缺，很多半导体厂商正在加大投资，以增加工厂产能。台积电承诺在 2021 年的资本支出将高达 280 亿美元，远高于之前的 170 亿美元；而英特尔公司则在 3 月 23 日宣布，将斥资 200 亿美元建设新的芯片工厂。

同时很多国家也在担心自己的芯片供应安全，鼓励本土半导体厂商扩大生产能力。美国、欧洲、中国等国家和地区都推出了相应的政策，通过投资、财政补贴或税收减免等政策减轻半导体公司的建厂负担。企业与政府两者需求的结合可能会使半导体行业发展更加迅速。