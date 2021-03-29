Facebook 和谷歌计划铺设 2 条海底光缆，连接东南亚和美国

北京时间 3 月 29 日晚间消息，据报道，Facebook 和谷歌正计划铺设两条巨大的海底光缆，将美国的西海岸与新加坡和印度尼西亚连接起来。

当前，印度尼西亚是东南亚最大的经济体，拥有越来越多的智能手机用户。Facebook 今日称，这两条光缆分别为 “Echo”和 “BiFrost”，将使上述地区的数据容量提高 70%，同时也将提高互联网的可靠性。

Facebook 将同时对这两条电缆进行投资，而谷歌将只投资 Echo。该项目仍有待监管部门的批准，因此项目成本尚未披露。

Facebook 负责网络投资的副总裁凯文 · 塞尔瓦多里（Kevin Salvadori）和网络投资经理尼科 · 罗里奇（Nico Roehrich）在一篇文章中称：“我们致力于让更多的人上网，享受更快的互联网。作为这一努力的一部分，我们自豪地宣布，我们已与领先的地区和全球合作伙伴合作，将铺设两条新的海底光缆 Echo 和 BiFrost，它们将在亚太地区和北美之间提供至关重要的新连接。”

据悉，该项目的合作伙伴包括印尼公司 Telin 和 XL Axiata，以及新加坡的 Keppel。其目标是，在 2023 年末完成 Echo，在 2024 年底完成 BiFrost。

去年 5 月，Facebook 宣布曾在非洲铺设一条 3.7 万公里长的海底光缆，为其提供更好的互联网接入。而谷歌还在研究一种名为 “Equiano”的水下光缆，旨在连接非洲和欧洲。