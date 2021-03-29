游戏科学创始人冯骥回应被腾讯投资，黑神话发布后腾讯便第一时间组团来拜访

3 月 29 日消息，今日晚间消息腾讯已于近日完成对国内游戏开发商 “游戏科学”的投资，获得了后者少数股权。在该投资完成后，游戏科学将继续保持独立经营，自主性上不会受到影响。

对此，游戏科学创始人兼 CEO 冯骥在社交媒体发文回应表示，从腾讯离开很多年，再次拿到他们的钱，不用关心 KPI，把单机 / 主机的游戏梦圆一圆下来继续专注研发，未来让作品说话。

冯骥在回应中表示，黑神话发布后，鹅厂的熟人们便第一时间组团过来拜访。

他也用幽默的对话方式披露了沟通的内容。从冯骥披露的信息中我们了解到，腾讯希望在单机主机游戏方面有所建树，可沟通 Epic 中国可以给予技术支持，并表示投资后不会干涉产品决策与公司日常运营。

以下为游戏科学创始人兼 CEO 冯骥回应全文：

从腾讯离开很多年，再次拿到他们的钱，不用关心 KPI，把单机 / 主机的游戏梦圆一圆。

我怎么觉得这个故事…… 有点励志？

顺口溜环节结束，下面是正式回答：

感谢各位的关心，与外界想的可能有点不一样，我们和老东家从来没有什么过节，一直也有保持正常联系。

黑神话发布后，鹅厂的熟人们便第一时间组团过来拜访。虽是意料之中，却也严阵以待。

我：大家都认识十几年了，直说吧，这次来是想干嘛？

鹅：别紧张，就想看看怎么帮你把这事做成。你觉得有任何方面我们能帮到忙的，都可以聊。

我：现在来有点尴尬啊，早干嘛去了？

鹅：你也从来没说过你们在做这个啊。

我：所以你们这次是想来投资？

鹅：是。

我：你们应该很清楚，这游戏哪怕做出来，肯定不怎么赚钱，甚至可能亏钱。

鹅：懂，我们又不是第一天认识，让你赚钱你也不会啊。就想一起做点有长期价值的事。

我：好家伙！还长期价值？我们又不是第一天认识。

鹅：冤枉啊~ 我们其实一直希望能做一些对行业生态更有益的事。

我：所以你们做了些啥？

鹅：你看吧，咱们现在不光是手游和网游，也早就涉足单机和主机了，它们过去在国内的市场一直很小，但我们还是希望通过真金白银的投入，能为开发者和玩家们把这块做起来。此外，咱们还做了面向中小团队的很多的帮扶，比如……

我：打住！别搁我这做广告了。作为你们说的 “中小团队”，我们要担心的事儿多着呢。

鹅：担心什么，咱们摊开一件件说说看。

我：投资后，你们会干预产品决策与公司日常经营吗？

鹅：绝对不会，可以当我们完全不存在，很多公司都可以证明这一点。

我：那做出来后呢？你们会抢走吗？比如仗着是投资方，想把《黑神话：悟空》或者游科其他产品的发行运营权给拿了？

鹅：怎么可能，我们现在要投的钱也不够主导呀，话事人还是你们。

我：知道想了也没用？

鹅：是。

我：除了钱，还能帮我点啥，我又不缺钱。

鹅：好说好说，我们内部有不少项目都是用的虚幻开发，在这一块，Epic 中国可以说给到了不遗余力的技术支持，未来咱们可以多交流，有什么需求尽管提。

我：不接受投资，也可以帮忙吗？

鹅：当然当然，大家都是好朋友嘛。

我：别装的这么无辜又善良，我再问一次，你们到底想要啥？

鹅：就想帮你们把《黑神话：悟空》顺利做出来，而且完全尊重你们自己的想法。真的，这个行业很需要这样的产品。

我：就这？你们就没有一点私心？

鹅：下次发布，能带上我们的 logo 吗？

我：不行。

鹅：哦好…… 那可以再讨论……

我：怎么才能确保你们刚才说的话不会反悔？

鹅：放心，白纸黑字！

以上当然有一些戏谑与简化，但整体过程大概就是这么个情况。

（另外，为了证明对话的真实性，有劳腾讯官号看到后出来认证一下）

情怀很贵，穷山恶水。取经很难，需要同伴。

我们选择的路并不好走，所以一直以来，对于认同我们价值观，愿意帮到我们实现梦想的，无论是人、技术还是资金，我们都会在坚持独立自主的前提下，进行认真的接触与有条件的接纳，也希望得到大家的理解。

后面的日子还很长，我们唯有继续专注研发，未来让作品说话。

《腾讯投资《黑神话 : 悟空》团队游戏科学，承诺 “三不”原则》