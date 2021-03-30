即将迎来大改版：Win10 全新文件管理器上手体验

Win10 带来了很多改变，但资源文件管理器却是一个久未变更的经典组件。从技术的角度来说，除了暗黑模式这样的小打小闹外，它已经超过十年未有实质性的变化了。而随着 Win10 21H2 的到来，Win10 文件管理器终于要迎来一次大改。外媒 Windows Lastest 带来了全新 Win10 文件管理器的上手体验，一起来看看吧。

微软已经确认，在 Win10 21H2 中，文件资源管理器将会得到改进。这次文件资源管理器的改动将会和微软公司最新倡导的 Fluent Design 精密结合，在当前 Win10 的技术预览版中，就可窥一二。

我们知道，文件管理器可以让用户浏览计算机中的文件和文件夹，在默认状态下，它是为桌面环境优化的。如果使用的是平板设备，需要切换到平板模式，以体验到对触控更友好的排版布局。对此，微软现在正计划将为触控优化过的界面作为默认，即使用户连接了鼠标也是如此。

就如下面的截图所示的那样，文件管理器新的默认界面在元素之间，增加了额外的空间填充。

这可以让用户在使用触屏的时候，更容易在不同的页面之间定位跳转。而在用户改变屏幕分辨率的时候，空间填充还会自动调整大小，这可以让文件管理器和现代设计 XAML 的体验保持一致。

此外，其他边缘部分的 UI 填充元素也会为触控优化体验。当前的问题在于，文件管理器依然不提供文件类型的预览。而如果你喜欢旧版的布局，也可以通过试图选项中的 “使用紧凑模式”来切换回去。

新的文件管理器还对图标进行了重新设计。从截图可以看到微软重新绘制了和文件资源管理器相关的图标，包括下载、文档、图片、视频、音乐乃至其他文件夹，都用上了全新的图标。

微软使用了不同的色彩来绘制图标，而不是向之前那样局限在黄色和蓝色，这些新设计和 Fluent Design 的风格是一致的。除了文件管理器之前，回收站、运行、设置乃至软盘的图标都经过了 Fluent Design 风格的重新设计，而预计在今年晚些时候，微软将会对 Win10 的主要部分，例如操作中心和开始菜单等进行更新。另外，新版 Win10 还会在窗口、菜单等元素和面板中启用圆角设计。

这些变更都会随着 Win10 21H2 而到来，按照计划，微软将会在今年晚些时候发布 Win10 21H2，共同期待吧。