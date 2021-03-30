美股涨跌不一，哔哩哔哩逆势涨近 4.6%，分析师称特斯拉不再 “独一无二”

北京时间 3 月 30 日消息，星期一美国 10 年期国债收益率攀升，特斯拉等高增长股出现下跌，美股涨跌不一。截至收盘，道指涨 98.49 点，涨幅为 0.3%，报收 33171.37 点；标普 500 指数跌 3.45 点，跌幅为 0.09%，报收 3971.09 点；纳指跌 79.08 点，跌幅为 0.6%，报收 13059.65 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 去年趣店净利润 9.59 亿元，大降 70.6%

趣店昨天下午发布了 2020 年第四季度及全年未经审计财报。财报显示，2020 年第四季度趣店营收为 7.14 亿元，同比下降 63.1%，净利润 6.74 亿元，同比增长 427%。2020 年全年，趣店集团营收为 36.88 亿元，较 2019 年减少 58.3%，实现净利润 9.59 亿元，同比下降 70.6%。截至 2020 年 12 月 31 日，趣店在服务用户数环比下降 14.7% 至 350 万人。2020 年，趣店促成贷款和其他相关收入为 9.58 亿元，同比下降 58.3%；融资收入为 21.03 亿元，同比下降 40.1%。不过，趣店销售收入为 6.11 亿元，2019 年这一收入为 4.32 亿元，同比增长 41.42%；会员费为 7223.6 万元，2019 年为 4435.3 万元，同比增长 62.87%。2020 年趣店总运营成本和费用为 31.66 亿元，同比降幅为 37.9%。截至 2020 年 12 月 31 日，趣店持有的现金及现金等价物为 15.376 亿元，持有的受限现金为 1.354 亿元。今天常规交易中，趣店股价下跌 0.11 美元，跌幅为 4.89%，报收于 2.14 美元，盘中一度探底 1.83 美元。盘后交易中，趣店股价一度下跌 0.35 美元，跌幅达到 14.29%。

▲ 哔哩哔哩港股挂牌首日跌 1%，美股逆势涨近 4.6%

登陆港交所首日，哔哩哔哩股价遭遇下跌。星期一哔哩哔哩港股收盘时下跌 1%，盘中跌幅一度达到 7%。哔哩哔哩月活跃用户达到 2 亿，而且背靠阿里巴巴和腾讯两大巨头，将把通过在港交所上市获得的大多数收益用于提振内容和支持创作者。未来数年，哔哩哔哩将更重视内容和扩大用户规模，而非盈利，抓住网络视频普及的机遇。哔哩哔哩在内容创作和电子商务领域分别与腾讯、阿里巴巴进行了合作，将进一步强化与两大巨头的合作关系。CEO 陈睿持有哔哩哔哩约 13 股份，拥有约 44% 的投票权。索尼也持有哔哩哔哩股份。哔哩哔哩预计第一季度营收将增长至少 73% 至 37 亿元，计划 2023 年前将月活跃用户增长 1 倍。Jefferies 分析师上个月曾发表投资报告称，“在腾讯和阿里巴巴支持下，哔哩哔哩将能很好地捕捉 Z 世代娱乐市场上的商机，将成为网络视频兴起的主要受益者之一。”投资者将买进哔哩哔哩看作是利用中国 Z 世代不断增长商机的一个途径。艾瑞估计，逾 86% 的哔哩哔哩月活跃用户年龄不超过 35 岁。常规交易中，哔哩哔哩股价上涨 4.46 美元，涨幅为 4.59%，报收于 101.54 美元，盘中一度摸高 104.05 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 分析师看多传统汽车厂商，特斯拉不再独一无二

一向看多特斯拉的 Jefferies 分析师菲利普 · 霍乔斯（Philippe Houchois）星期日发布投资报告，将特斯拉目标股价由 775 美元下调至 700 美元，“自我们下调评级以来，特斯拉基本面没有什么改变”。据他称，特斯拉未来有很大潜力，但不再是独一无二的电动汽车厂商，未来的路将更为艰难。除下调特斯拉目标股价外，霍乔斯还表达了对传统汽车厂商的青睐，上调了包括福特和通用汽车在内的所有传统汽车厂商股价。他说，“我们认为，向电动汽车过渡是一场马拉松，在我们看来，电动汽车市场不会出现赢者通吃。”霍乔斯认为，传统汽车厂商在电动汽车的未来将占有一席之地。今天常规交易中，特斯拉股价下跌 7.42 美元，跌幅为 1.2%，报收于 611.29 美元，盘中一度探底 596.02 美元。今年以来，特斯拉股价累计下跌 13.4%，比 52 周以来的最高价 900.4 美元低 32.1%。分析师预计 2021 年特斯拉销售将增长约 55%。特斯拉股票的下一个催化剂可能是其第一季度交付量。受席卷多个行业的芯片短缺影响，特斯拉第一季度交付量预期由 18 万辆被下调至 16.5 万辆。

▲ 德意志银行称投资者对 iOS 隐私变化担忧减少，Facebook 涨近 3%

德意志银行发表维持 “买进”（Buy）评级、上调目标股价的投资报告后，星期一常规交易中，Facebook 股价上涨 7.8 美元，涨幅为 2.76%，报收于 290.82 美元，盘中一度摸高 293.18 美元。德意志银行把 Facebook 目标股价由 355 美元上调至 385 美元，原因是广告市场向好，投资者对苹果 iOS 隐私政策变化的担忧有所缓和。分析师劳埃德 · 沃姆斯利（Lloyd Walmsley）说，“投资者关注的焦点，已经由对 iOS 隐私政策变化的担忧转向持续的广告市场复苏，以及在平台中整合更多电商活动带来的好处。”德意志银行的数据显示，今年第一季度广告客户持续在 Facebook 平台投放广告。德意志银行指出，Facebook CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg)最近在一次 Clubhouse 聊天中表示，苹果新的隐私政策，会鼓励更多企业在 Facebook 平台开展电商业务。扎克伯格说，Facebook 平台上有 100 万商家，月活跃用户达到 2.5 亿。沃姆斯利称，“我们将今年第一季度 Facebook 广告营收增幅由之前的 28.5% 上调至 31%。另外，Facebook 和谷歌计划投资两条连接美国西海岸和印尼、新加坡的海底光缆。新光缆将把两个地区的数据传输容量增加 70%，提高互联网可靠性。Facebook 去年 5 月公布了在非洲建设海底光缆的计划，为非洲地区提供更好的互联网接入服务。