瑞萨电子火灾带来的损失比原先预计更严重，受损设备已从 11 台增至 17 台

北京时间 3 月 30 日上午消息，据报道，日本芯片制造商瑞萨电子（Renesas Electronics）周一向外界表示，不久前在该公司芯片工厂发生的火灾，造成的损失可能比预期更严重。据统计，共有 17 台芯片生产设备受到影响，而不是原先预计的 11 台。这有可能进一步加剧芯片的全球短缺状况。

3 月 19 日，瑞萨位于日本茨城县的纳卡芯片工厂发生火灾，大量 300 毫米半导体芯片生产线受损。3 月 21 日，瑞萨总裁兼首席执行官柴田英寿向外界表示，公司将努力在一个月内恢复生产，但他也表示还存在一些不确定因素，复产日期也有可能推迟。

当时，该公司宣布包括布线电镀机在内的 11 台机器受损，但随后的调查发现，受损机器比原先估计的要多。瑞萨称，公司正在检查设备的损坏情况，并计划在周二前汇总损坏情况。未来，该公司将努力购置新设备以及二手设备，日本经济产业省也将对此提供支持。

在用于汽车等产品的微型计算机方面，瑞萨占据了近 20% 的全球市场份额。2011 年的地震和海啸曾导致纳卡工厂停产了大约三个月，对该国的汽车生产造成了不小的打击，甚至远在美国的汽车生产也受到了影响。现在的这场火灾，则是在全球汽车芯片短缺的背景下发生，人们担忧这会引发一系列连锁反应。

目前，瑞萨在芯片行业面临很大压力，这促使瑞萨开始采取多元化的战略。在纳卡工厂火灾两天后，瑞萨向外界强调，将推进对苹果供应商 Dialog 的 49 亿欧元收购案。

受新冠疫情、美国寒流以及最近苏伊士运河堵塞引发的供应链危机影响，瑞萨强化了自 2017 年以来的多元化国际化战略，并已为此斥资 160 亿美元。在芯片工厂火灾发生两周前，柴田英寿就已向外界表示：“对单一市场和产品的严重依赖，所带来的风险将越来越大。”

芯片供应链的紧张暴露出全球经济对中国台湾先进半导体芯片生产公司的依赖。数据显示，全球最大代工芯片制造商台积电生产的汽车微控制器芯片占据了 70% 的市场份额。随着英特尔投资 200 亿美元在亚利桑那州新建两家芯片工厂，瑞萨正面临着越来越大的市场竞争压力。

柴田英寿称，应避免与现金充裕的竞争对手进行直接竞争，在业务上要保持足够的灵活性，只有这样才能生存下去。作为瑞萨多元化战略的一部分，该公司在 2017 年斥资 32 亿美元收购了美国芯片制造商英特锡尔（Intersil），在 2019 年斥资 72 亿美元收购了美国集成设备技术公司（Integrated Device Technology）。

对英国德国合资的半导体公司 Dialog 的收购，将进一步扩大瑞萨的业务范围，使其超越汽车芯片领域。目前该公司在汽车芯片领域的收入占其总收入的一半，收购 Dialog 预计将增加瑞萨在互联网网联设备领域的份额。

瑞萨多元化战略的过渡期比较长。2011 年，日本东北发生地震和海啸，瑞萨因此陷入困境。一年后，日本政府联合松下和丰田两家公司，对其进行了救助，使其免于落入美国私人资本集团 KKR 的手中。

当时，受到政府支持的日本创新网络公司（Innovation Network Corporation of Japan）标榜称，这项交易是为了恢复日本半导体行业的 “国际竞争力”。当时，日本半导体企业在与中国台湾和韩国企业的竞争中接连失利。

然而，事实证明，瑞萨的国际化之路走得比较艰难。批评人士说，由于背靠丰田这一最大的汽车客户靠山，该公司对将业务扩展到汽车应用领域之外动力明显不足。

此外，该公司在管理方面也动荡不断。自日本创新网络公司成为该公司最大股东以来，已经更换了三位首席执行官。柴田英寿在 2019 年 7 月成为了瑞萨的第四任首席执行官。在柴田英寿的领导下，瑞萨的多元化战略变得更为一致和透明，瑞萨在股票市场上的表现也终于有所改善。柴田英寿毕业于哈佛大学，此前是美林银行家。自他担任瑞萨首席执行官以来，以及恰逢芯片全球短缺局面，瑞萨的股价上涨了 125%。

如今，瑞萨是全球第二大微控制器芯片供应商。微控制器芯片用于汽车，为汽车的动力转向乃至雨刮器刷动等所有事情提供控制。随着电动汽车时代的到来，科技行业和汽车行业之间的界限开始模糊，瑞萨的收购战略将因此受到考验，该公司能否成功向科技和汽车行业同时供应芯片值得关注。

柴田英寿称，关键在于将收购来的公司与国内子公司进行整合，这是一个巨大的挑战。他说，“要整合来自不同文化背景的企业，需要很长时间。我们在这方面才刚刚开始。”