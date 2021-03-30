人类如果没有阑尾，恢复有益细菌最佳方法是 “粪便移植”

北京时间 3 月 30 日消息，据国外媒体报道，阑尾通常被认为是人类进化过程中一种 “无用产物”，它就像鲸鱼身体上进化残余的后腿骨一样，依据《外科病例报告》杂志一篇报道称，十万分之一的人出生时没有阑尾，如果每个人都缺少阑尾，那么未来人类的生活将会怎样？目前，科学家预测称，如果在工业革命后的现代社会时期，人体阑尾消失，恢复之前人体有益细菌的最佳方法就是 “粪便移植”。

阑尾是一个小型蠕虫状终端囊状结构，是从盲肠（大肠的起点）延伸出来的，统计数据显示，平均每 20 人中就有 1 人以上患阑尾炎，这是一种潜在致命的炎症。同时，阑尾炎是世界上最普遍的疾病之一，每年至少有 1000 万人因此就医或住院，近 5 万人因此死亡。

许多人认为，似乎阑尾对人类带来的只有炎症疼痛，但事实上它曾是人类祖先的一个重要器官，科学家查尔斯 · 达尔文称，阑尾是人类祖先遗留下来的一个退化器官，那时的人类祖先吃树叶，阑尾有助于消化树叶等难以消化的食物，随着这些人类祖先进化到依赖更容易消化的水果饮食，达尔文推测阑尾不再具有功能，就像当代人类脊柱底部的小三角形尾骨，它是人类远古祖先进化残留的尾骨。

如果达尔文当时就知道现代科学家对阑尾的认知，他就不会认为阑尾是人类进化过程中毫无价值的退化器官。

2007 年，科学家发现阑尾可能是肠道细菌的储存库，这些肠道细菌有助于人体消化食物，当疾病从肠道中冲走有益和有害微生物时，有益细菌就会从阑尾中出现，阑尾相当于有益细菌的 “安全港湾”，从而快速帮助肠道恢复至健康状态。

此外，阑尾壁含有浓度较高的淋巴组织，该组织产生被称为淋巴细胞的白细胞，有助于增强免疫系统对入侵细菌的反应，这意味着阑尾可能帮助制造、指导和训练这些免疫细胞。

当科学家分析阑尾在动物王国的进化史时，发现阑尾在哺乳动物体内已进化存在至少 8000 万年，远超出人们的预期，他们开始置疑阑尾是否是一种没有功能的退化器官？该研究报告发表在 2009 年出版的《进化生物学》杂志上。此外，他们还发现阑尾在哺乳动物中独立进化了至少 32 次，其中包括：猩猩、袋熊、鸭嘴兽、海狸、树袋熊、豪猪、海牛等。

如果你挥动魔杖，阑尾突然消失了，会发生什么变化？这种变化可能取决于它在进化历史上发生的时间。

如果阑尾在早期人类狩猎采集时期消失，将会有很多人死于传染性疾病，然后经过很长一段时间，大约几百万年之后，人体可能会逐渐进化形成某种类似于阑尾作用的器官组织，这样人们就不会那么容易死亡。

如果阑尾在人类开始定居后的农业社会时期消失，可能会有更多的人死亡，那时，人们趋于生活在拥挤区域，卫生条件差，疾病会传播得更广泛。

在工业革命后的现代社会，如果人体阑尾消失了，人们就会使用抗生素来帮助他们生存，然而，如果没有阑尾，人们就不会有阑尾中存储的有益细菌帮助他们从疾病感染中恢复过来，当这种情况发生时，我们可能需要进行粪便移植。

是的，没错，就是粪便移植，这听起来可能会让人作呕，但是非常有效，这种越来越常见的简单手术将健康人群的粪便通过导管或者胶囊送入喉咙中，输送到肠道疾病患者的肠道系统。该治疗方案的想法是将健康人群的肠道细菌移植到患者肠道，抑制患者有害细菌泛滥的肠道系统。

近年来，随着人们过度服用抗生素，肠道细菌已进化形成相关的耐药性，体内有害微生物泛滥的现象可能会变得更加普遍，粪便移植的最大特点是不会产生抗生素耐药性。

没有阑尾的一个潜在好处是阑尾炎消失了，许多人将不再担心患阑尾炎，也不担心会承受这样的疼痛，之前研究表明阑尾炎可能是由于工业化社会和卫生条件改善带来的 “文化变迁产物”，这些变化使我们的免疫系统没有进行多少工作，这意味着如果没有阑尾的情况下，人体健康会变得更加混乱。

总而言之，人体如果彻底没有阑尾，那么我们将面临更频繁地与细菌做斗争，阑尾是一种退化器官，这种观点可能已经成为一种过时观念。