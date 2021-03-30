首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓平板

华为 MatePad Pro 2 平板电脑入网：首款预装鸿蒙 OS ，麒麟 9000 ，12.2/12.6 英寸大屏幕

2021/3/30 12:47:11 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
评论：

IT之家 3 月 30 日消息 华为 MatePad Pro 2 平板电脑终于有消息了，目前国行版已经工信部入网。此前消息称，华为将于 4 月 27 日举行高端平板全球发布会，但可能进一步被推迟。

▲华为 MatePad Pro 5G

据微博博主 @数码闲聊站 消息，华为 MatePad Pro 2 已经入网，并表示，这是第一款预装 HarmonyOS 系统的华为设备，搭载麒麟 9000* 处理器，采用了 12.2 英寸 / 12.6 英寸大屏幕。

IT之家获悉，该设备认证信息显示，1)该设备支持 NR NSA/NR SA/TD-LTE/LTE，FDD/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM 制式； 2)该设备支持 5G - 增强移动宽带 (eMBB) 技术 ; 3)操作系统 : HarmonyOS; 4)支持语音功能 ; 5)本证书仅涵盖与接入公用电信网相关的通信标准和要求。

数码博主 @菊厂影业 Fans 此前爆料称，华为旗舰平板 MatePad Pro 2 暂定五月择期发布，尺寸比较大，同时在系统应用软件等部门做了全新的尝试和技术堆叠，相比于一代平板，平板二的软件能力更为出色。此前消息称，该平板电脑搭载麒麟 9000 芯片，有 12.2 英寸华星屏和 12.6 英寸三星屏两个版本，均支持高刷新率。

此前据第一财经报道，Harmony OS Developer Beta 3 将从 3 月 31 日起推送升级，商用正式启动最快会在 4 月进行，最迟不超过年中。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：华为MatePad Pro 2平板电脑鸿蒙

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用