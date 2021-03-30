华为 MatePad Pro 2 平板电脑入网：首款预装鸿蒙 OS ，麒麟 9000 ，12.2/12.6 英寸大屏幕

IT之家 3 月 30 日消息 华为 MatePad Pro 2 平板电脑终于有消息了，目前国行版已经工信部入网。此前消息称，华为将于 4 月 27 日举行高端平板全球发布会，但可能进一步被推迟。

▲华为 MatePad Pro 5G

据微博博主 @数码闲聊站 消息，华为 MatePad Pro 2 已经入网，并表示，这是第一款预装 HarmonyOS 系统的华为设备，搭载麒麟 9000* 处理器，采用了 12.2 英寸 / 12.6 英寸大屏幕。

IT之家获悉，该设备认证信息显示，1)该设备支持 NR NSA/NR SA/TD-LTE/LTE，FDD/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM 制式； 2)该设备支持 5G - 增强移动宽带 (eMBB) 技术 ; 3)操作系统 : HarmonyOS; 4)支持语音功能 ; 5)本证书仅涵盖与接入公用电信网相关的通信标准和要求。

数码博主 @菊厂影业 Fans 此前爆料称，华为旗舰平板 MatePad Pro 2 暂定五月择期发布，尺寸比较大，同时在系统应用软件等部门做了全新的尝试和技术堆叠，相比于一代平板，平板二的软件能力更为出色。此前消息称，该平板电脑搭载麒麟 9000 芯片，有 12.2 英寸华星屏和 12.6 英寸三星屏两个版本，均支持高刷新率。

此前据第一财经报道，Harmony OS Developer Beta 3 将从 3 月 31 日起推送升级，商用正式启动最快会在 4 月进行，最迟不超过年中。