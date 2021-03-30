牛市女皇新发太空基金即将启动，京东阿里多只中概股入选

北京时间 3 月 30 日下午消息，据报道，备受期待的 ARK 太空探索与创新 ETF 基金终于迎来启动时刻。这只主动管理型基金计划与本周二（3 月 30 日）开始交易，费率为 0.75%，将投资与太空探索和创新相关的四大领域（包括轨道航天航天、亚轨道航空航天、赋能技术和航空航天受益领域）中的近 40 只股票。该基金发起人，凯西 · 伍德（Cathie Wood）管理的 ARK Investment Management，将这些公司定义为 “地球表面之外的技术产品和 / 或服务的领先者、赋能者或受益者”。

ARK 太空探索与创新基金启动之际，持仓靠前的公司包括：Trimble，专门研究地理空间、激光和光学技术等领域（8.47%）；国防和航空航天公司，如 Kratos Defense & Security Solutions（5.62%）和 L3Harris Technologies（4.97%）；以及专门生产建筑和采矿设备的日本跨国公司 Komatsu（4.56%）。该基金的第二大仓位是 ARK 旗下的另一个产品——5.48 亿美元的 ARK 3D 打印 ETF，比重为 6.1%。

另外，这个基金也买入了一些大多数投资者通常会认为与太空探索相关性不大的公司股票，比如亚马逊（2.99%）、谷歌母公司 Alphabet（2.59%）和 Netflix（1.25%）。另外，数个中概股也在该基金的初始持仓名单中，包括电商平台京东（第五大持仓，比重 4.91%）和阿里巴巴（1.60%）、台积电（1.02%）、腾讯（1.02%）和美团（0.93）等。

ARK 太空探索与创新基金初始持仓列表

自今年年初以来，ARK Investment 已经吸引了数十亿美元资金。该公司创始人兼首席执行官凯西 · 伍德，以看好特斯拉等颠覆性创新公司广为人知，是 2020 年最受欢迎、同时也最具争议的基金经理之一。

目前，ARK 拥有五只主动管理型 ETF，两只指数 ETF，以及针对机构投资者的其他资产。现有的七只基金的管理规模总计达 450 亿美元，远高于 2019 年底的 30 亿美元。2020 年，ARK 的五只主动型基金的回报率都达到了三位数。

新启动的太空探索与创新基金将成为该公司的第八只 ETF，也是该公司在这两年来第一次推出的 ETF。该公司的上一个基金是 2019 年时启动的 ARK 金融科技创新 ETF。太空基金推出的时机，正值越来越多私人太空公司准备以传统 IPO 或 SPAC 方式在今年下半年上市之际。在过去六个月中，至少有六家太空公司宣布达成 SPAC 合并交易。

此前，关于 ARK 已在 1 月 13 日申请成立太空基金的消息曾促使太空股反弹。商业太空飞船公司维珍银河，以及太空通信公司 Maxar Technologies 的股价在消息报道后的第二天，上涨近 20%。维珍银河在 ARK 的新发太空基金中将占 1.95% 的比重，而 Maxar 尚不在该基金的初始持仓名单上。

凯西 · 伍德对太空探索领域的乐观情绪，也激发了人们对其他太空相关基金的强烈投资兴趣。自 ARK 提交了太空基金的申请文件后，Procure Space 的资产规模已经增加两倍多，从 4400 万美元增长到 1.31 亿美元。另一个太空基金 SPDR S&P Kensho Final Frontiers 的资产规模也从 1300 万美元增长到 2400 万美元。

迄今为止，上述这两个基金的回报率分别为 12.3% 和 4.5%，同期标普 500 涨幅为 5.7%。