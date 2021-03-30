GPU 芯片创业公司壁仞科技一年多融资 47 亿元

通用智能芯片设计公司壁仞科技近日宣布完成 B 轮融资。成立仅一年多时间，壁仞科技累计融资金额已超过 47 亿元人民币，创下该领域融资速度及融资规模纪录。

壁仞科技创立于 2019 年，致力于研发原创性的通用计算体系，其发展路径是首先聚焦云端通用智能计算，逐步在人工智能训练和推理、图形渲染、高性能通用计算等多个领域赶超现有解决方案，实现国产高端通用智能计算芯片的突破。

壁仞科技成立之后就迅速完成了由顶级投资机构启明创投、IDG 资本、华登国际中国基金、高瓴创投等领投的多轮融资。

今天宣布的 B 轮融资由中国平安、新世界集团、碧桂园创投联合领投，源码资本、国盛集团国改基金、嘉实资本、招商局资本、BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）、中信证券投资、沂景资本、大湾区共同家园发展基金、中俄投资基金、和玉资本（MSA Capital）、华创资本等跟投，现有投资方 IDG 资本、云晖资本、珠海大横琴集团等继续追加投资。

从 2 月份开始，国产 GPU 初创公司接连宣布融资消息。2 月 25 日，成立于 2020 年 10 月的摩尔线程在成立 100 天时宣布经过两轮融资之后，融资数十亿。3 月初，上海天数智芯宣布完成 12 亿元人民币的 C 轮融资，7nm 高端 GPGPU 也在去年底点亮。