全球首列：苏州三号线全碳化硅永磁直驱列车正式交付

IT之家 3 月 30 日消息 根据中车浦镇官方的消息，日前，苏州市轨道交通 3 号线工程车辆全碳化硅永磁直驱列车全球首发，此辆列车采用第三代全碳化硅半导体技术，走行风冷永磁直驱电机，完全自主知识产权永磁直驱转向架，标志着浦镇公司首列全碳化硅永磁直驱列车正式交付。

▲图自中车浦镇

官方表示， 苏州市轨道交通 3 号线永磁直驱车辆采用永磁直驱转向架、第三代半导体全碳化硅驱动的永磁驱牵引系统、走行风冷永磁直驱电机、列车以太网控制网络、自主 “EPB01”架控制动系统、整车轻量化设计等先进技术，作为下一代城市轨道交通产品，有着国内领先国际一流的地位，是全球首列下线的全碳化硅永磁直驱地铁列车。

IT之家了解到，苏州市轨道交通 3 号线永磁直驱车辆在国内首次采用了全碳化硅功率半导体技术，具有功率密度高、开关频率高达 30kHz、电机谐波损耗低、高效节能等特点，此外，牵引系统采用 1C1M（一台牵引变流器带一台牵引电机）的方式，此集成模块不仅保障了高性能的可靠牵引，也大幅降低了牵引变流器的体积；苏州市轨道交通 3 号线永磁直驱车辆采用走行风冷的永磁直驱电机，也是国内首例实现自然冷却的永磁电机，具有效率高、封闭式电机，易维护、噪音低，舒适度高等特点，据初步估算，仅碳化硅器件的应用，即可比传统的硅器件节能 5% 以上，加上永磁直驱牵引电机的应用，永磁列车将比采用异步牵引系统的列车节能达 20%。

苏州 3 号线永磁直驱列车现已完成车辆基本功能调试工作 , 目前正进行信号联调工作，计划于 2021 年底完成永磁直驱列车试验，完成所有调试和试验验证后列车将正式载客运营。