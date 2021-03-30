中兴手机系统 MyOS 正式发布：超 1000 项改进，S30 系列首发

IT之家3月30日消息 在今晚的S30系列发布会上，中兴正式发布了全新手机系统 MyOS。

流光桌面

流光桌面，是 MyOS 带来的最大变化，这是一个可玩性极高的桌面应用。更准确的说，它像一个个性化的抽屉，我们可以将抽屉里的任意东西复制一份，以自己喜欢的方式摆放在桌面上，让桌面上的应用聚焦又好看，突出又清楚。

流光屏

MyOS 这次赋予大家一个贴身小秘书：流光屏。它是以时间轴为主线的，通过 AI 技术，根据我们常用的时间、地点、使用频率等信息，在桌面上以瀑布流的形式，向我们智能推送小组件。

智能且贴心，妈妈再也不用担心小兴的生活啦~

聚光应用集

MyOS 新增了聚光应用集功能。它完全不同于普通文件夹那种千篇一律的背景色和形状，采用高度自定义操作方式，让你任意发挥，打造只属于自己独一无二的智能桌面。

灵犀小窗

MyOS 将侧边栏和小窗结合在一起，任何场景下都可以通过侧边栏快捷触发应用小窗，在视频广告时段、游戏复活时间，或者在刷抖音时，都可以通过悬浮小窗操作其它 APP。

灵犀小窗，任意场景，随时待命~

6 套 13 种动态熄屏

MyOS 新增了6套13种动态熄屏，比如月相熄屏，按照天文日历，通过三维建模，让月球从深空穿越到眼前，熄屏瞬间看尽月相阴晴圆缺。

IT之家了解到，MyOS 将在中兴 S30 系列手机上首发，后续更新计划如下图。

