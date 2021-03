IT之家3月30日消息 今日晚间,魅族官方宣布,Flyme 的新生态——Flyme for Car 车载系统已在路上。

目前,我们尚不清楚魅族 Flyme for Car 车载系统的更多信息。

IT之家了解到,本月初,魅族正式发布了 Flyme 9 操作系统,除了设计、交互和功能外,在隐私安全上有了重大的革新。

彼时,作为 Flyme 在更多尺寸上的延伸,全智能穿戴系统 Flyme For Watch 以 One More Thing 登场。