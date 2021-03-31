国产大众 ID.6 参数曝光：车长 4.8 米，NEDC 续航 588 公里

据 InsideEVs 报道，国产化的大众 ID.6 或将于 2021 年上海车展亮相，目前已有外媒记者获悉了一部分参数细节。

▲外媒记者透露，国产大众 ID.6 将于 4 月 17 日亮相上海车展，部分参数见列表

根据外媒记者提供的车型参数，国产大众 ID.6 的车身尺寸约为长 4891mm、宽 1848mm、高 1679mm，轴距达到 2965mm。整备质量和满载质量分别为 2293kg 和 2880kg，NEDC 工况测试下续航里程达到 588km。动力系统中，电机为国产厂商自制型号，恒功功率 70kW，峰值功率 150kW，扭矩 310N·m。

按照一汽和上汽大众对于自家 ID.4 的命名规则推断，一汽大众将生产 ID.6 CROZZ 而上汽大众将生产 ID.6 X。但不知什么原因，参数提供者的给出的原文中，车型的名字与厂商的命名规则好像并不相匹配（由上汽大众 SAIC-VW 制造的应该是 ID.6 X 而不是 CROZZ)。具体哪款车型叫什么名字，可能还是要等官方发布车型之后才能确定。

另有外媒记者表示，一汽大众 ID.6 将采用宁德时代提供的三元锂电池，电池容量或达到 84.8kWh，NEDC 续航或达到 588km。目前尚无消息透露上汽大众将为 ID.6 配备哪种电池，不过很可能就是搭载于一汽姊妹型号上的同款宁德时代电池。

无论从实力还是从地位来看，宁德时代都是目前国内汽车工业电池供应商中的标杆。宁德时代三元锂电池已凭借其优秀品质赢得多家车企的青睐，搭载于特斯拉、蔚来、小鹏等多家企业多种车型上。

一汽大众和上汽大众也不约而同选择了宁德时代为 ID.4 CROZZ 和 ID.4 X 提供电池。如果上汽大众 ID.6 也采用宁德时代电池，既能加强企业间的了解和合作，又能简化供应环节、降低采购成本。当然了，具体情况还要以上汽大众方面的官方消息为准。

不管采用哪种电池，外媒记者认为，如果公布的信息属实，那么 ID.6 这样的三排 7 座中大型 SUV 恐怕很难跑出 NEDC 测试结果所说的 588km 续航，因为 ID.6 搭载的电池与两种国产 ID.4 的长续航版本搭载的电池容量相当，都是在 83 到 85kWh 范围内，而两款国产 ID.4 长续航版本跑出的 NEDC 测试成绩也 “不过是”大约 520 到 550km。

考虑到 ID.6 更大的自重以及坐满 7 人情况下的增重对于续航里程的影响，有外媒记者做出判断，国产 ID.6 在现实路况下的综合续航里程约为 400km。外媒还推测，大众将来会给 ID.6 加装更大容量的电池以提高续航里程，毕竟，同为三排 7 座中大型纯电 SUV 的特斯拉 Model X 与蔚来 ES8(长续航版)的电池都达到了 100kWh。

话又说回来，大众可能就没指望 ID.6 仅仅通过电池容量或者 NEDC 续航里程这样的纸面数据打动消费者。此前，ID.4 作为大众集团全新纯电汽车平台 MEB 平台的拳头产品，用优良的综合品质向人们证明，传统燃油车企业不仅能造好油车也能造好电车。

另外，大众在国内深耕多年，广受消费者关注和信赖。车东西曾进行过 ID.4 的探店报道，当日在 4s 店人们甚至需要排队 4 小时才能坐上试驾车，可见 ID.4 受关注程度之高。可以预见，同样源自 MEB 平台的 ID.6 必将拥有同价位、同种类产品中领先的综合素质，很可能像前辈 ID.4 一样受到热烈的追捧。

在三排 7 座中大型纯电 SUV 这个细分领域，与大众 ID.6 同台竞技的对手并不太多，但个个身怀绝技。全球电动车领袖特斯拉，帐下有两员大将 Model X 与 Model Y 枕戈待旦。代表自主品牌造车新势力的蔚来，麾下也有 ES8 摩拳擦掌正欲一战。

车企间的竞争对于消费者来说倒是一大利好，在当今全球汽车行业电动化转型的浪潮中，若能有机会结识一位 “英雄”并与之共谋天下，真不失为一大快事。