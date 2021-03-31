雷军哽咽了：人生最后一次创业，押上一切去造车，9999 元 MIX FOLD 成配角

3 月 30 日的小米春季发布会下半场，雷军在谈到小米造车项目时，难以抑制他心中澎湃的激情，让这场发布会的气氛到达高潮。

不过，这场发布会不仅仅是小米造车的宣讲会，也是小米在手机制造业务上的第一次巅峰式总结 —— 小米 MIX FOLD 折叠屏手机也随之亮相。

实际上，这可能是小米成立以来最重要的一次发布会。

全新 LOGO：原研哉设计，开启新十年

3 月 30 日 19 点 30 分，第二场小米发布会正式开始。

刚一开场，雷军就带来了一条重磅消息 —— 将采用新的 logo 来迎接小米新的十年；其背后设计的作者，正是此前官宣的全球知名设计师原研哉。

原研哉认为科技越是进化，就越接近生命的形态，因此人类与科技是不断接近的，而在这种观点之下，针对小米新 logo 的设计，原研哉提出了“Alive”这一设计理念，以回应小米的企业理念。

同时，原研哉也认为，小米的品牌视觉中，应该融入东方哲学的思考。

在这两大理念之下，原研哉与小米团队历时 3 年打造了小米的新 logo 。不仅如此，原研哉也重新设计了 xiaomi 字母 logo，与新标识轮廓相呼应。

而就在雷军在台上正式发布新 logo 的同时，位于北京西二旗的小米移动互联网产业园的 logo 也被正式更换；这也预示着，从今天开始小米将采用新的标识。

9999 元起！小米折叠屏 MIX FOLD，首发搭载澎湃 C1 影像芯片

2016 年 10 月，小米 MIX 重新定义了小米旗舰手机，同时开启了全面屏手机的时代，此后的 MIX 产品系列虽颇有争议，但依然行进在创新路线上；而最近的一款小米 MIX 系列产品，是发布于 2019 年的小米 MIX Alpha 概念机。

时隔 2 年，小米再次推出小米 MIX 系列产品 ——MIX FOLD，同时也是小米首款折叠屏产品。

值得一提的是，早在 2019 年 1 月，小米曾公开折叠屏手机工程机，采用外折双折设计，虽为全球首款，但也仅是停留在样机层面，并无量产。

这一“难产”局面，小米 MIX FOLD 打破了。

MIX FOLD 采用内折设计，内屏是一块 8.01 英寸 2K 视网膜屏，采用 Dolby Vision 技术，屏幕清晰度达到了 387ppi，亮度为 600nit，分辨率为 2480*1860，支持 HDR10+，画面屏占比达 75%。

折叠状态下，MIX FOLD 外屏为 6.52 英寸的 AMOLED 屏，支持 90Hz 刷新率。

据雷军介绍，MIX FOLD 采用了精密的铰链设计，相比传统铰链减重 27%，经过了 20 万次可靠性弯折测试，在极限情况可弯折 100 万次 。

摄像模块方面，小米 MIX FOLD 主要搭载了三个镜头，分别为一亿像素高清主摄，辅以等效 80mm 的长焦微距镜头以及小米全球首发的液态镜头，以此实现了后置四摄。

液态镜头类似手机镜头里装入了“人眼晶状体”，可流动的液体通过薄膜包裹替代传统光学镜片，实现焦距和焦点的变化，使得一颗镜头具备长焦 + 微距功能，体积小对焦快。

值得注意的是，MIX FOLD 还搭载了首款专业影像芯片 —— 澎湃 C1，脱离于 SoC，独立在主板之上。

据介绍，澎湃 C1 拥有双滤波配置，可以实现高低频信号并行处理，信号处理效率提升 100%。配合小米自研 ISP 和自研算法，其 3A（AF\AWB\AE）表现得以大幅提升。

处理器方面，MIX FOLD 依旧搭载高通骁龙 888 芯片；这也是目前 Android 手机体系中最强大的处理器。

续航方面，MIX FOLD 电池容量为 5020 mAh，支持 67W 的有线充电。

散热方面，MIX FOLD 采用全新的蝶式散热，并首创「微气囊」散热技术。

音质方面，MIX FOLD 配备超大振幅立体声四扬声器，支持哈曼卡顿联合调校，拥有真・3D 环绕立体声设计，可根据握持方向智能切换左右声道。

值得注意的是，小米 MIX FOLD 拥有特殊适配版本的 MIUI，预期提供三种使用模式，包括 PC 模式（三指横划即可进入），还支持一键隐身，拥有平行窗口、双屏拖拽、多图发送等新功能。

售价方面，MIX FOLD 12+256GB 售价 9999 元，12+512GB 售价 10999 元，16+512GB 陶瓷特别版售价 12999 元。

小米笔记本 Pro 14/15 ：屏幕出色，冲击高端之作

在就在雷军展示完小米手机全部高端系列产品之后，也在台上正式宣布，小米将冲击高端笔记本市场。

在这个战略下，小米发布了进军高端笔记本市场的笔记本产品小米笔记本 Pro 系列。

在机身设计上，小米笔记本 Pro 15 2021 款 采用了手机级高端工艺，使用了 6 系航空级铝合金，CNC 一体精雕工艺以及 170 号精密陶瓷喷砂，打造了月岩灰和新月银两种颜色，并采用了三级可调背光全尺寸键盘、2 合 1 指纹电源键。

屏幕则采用了 E4 OLED 3.5k 的视网膜屏，分辨率高达 261 PPI，100% DPI-P3 影院级超广色域，10.7 亿种炫丽色彩显示，Delta E≈1 的专业级显示器色准，峰值亮度高达 600 尼特，对比度高达 1,000,000：1，1ms 电竞级显示速率。

小米笔记本 Pro 14 2021 款则采用了 2.5k 超视网膜 LCD 原色屏，支持 120Hz 刷新率。

两款产品均为 16：10 全贴合镜面屏幕。每台产品经过精准色彩调教，拥有专属 ICC 色准校验文件，同时也通过双认证硬件级防蓝光，自带 DC 调光和 Light Sensor 光线传感器，能自动调节屏幕、键盘亮度。

配置方面，小米笔记本 Pro 15 2021 款和小米笔记本 Pro 14 2021 款采用了第 11 代英特尔酷睿 35w 高性能移动版处理器，可选 i5-11300H（H35) 或 i7-10510U，显卡升级为英伟达 MX450，并搭载雷电 4 接口、并支持 WiFi6、PCle 4.0、小爱同学和 MIUI+。

接口方面，两款笔记本产品则采用了全 Type-C 接口，但对于用户不同的需求，每款笔记本产品随机附赠 USB-C 至 HDMI 多功能转换器。

在售价上，小米笔记本 Pro 15 2021 款 i5+16GB+512GB SSD+ 集显定价为 6499 元、 i5+16GB+512GB SSD+ 独显为 6999 元、 i7+16GB+512GB SSD+ 独显为 7999 元。

小米笔记本 Pro 14 2021 款 i5+16GB+512GB SSD+ 集显定价为 5299 元、i5+16GB+512GB SSD+ 独显为 5999 元、i7+16GB+512GB SSD+ 独显为 6999 元。

此外雷军还表示，搭载新一代 AMD 锐龙版 45W 标压处理的小米笔记本 Pro 也将在今年 5 月上市。

值得一提的是，2021 年还是小米在 AIoT 领域耕耘的第八年。

在发布会现场，小米也随之发布了三款智能家居新品 —— 米家新风空调、米家扫拖机器人 Pro、米家纯净式智能加湿器 Pro。

其中，米家新风空调定价为 3599 元，米家扫拖机器人 Pro 售价 2699 元，米家纯净式智能加湿器 Pro 售价 899 元（众筹价 799 元）。

最后一次创业，为小米汽车而战！

临近 21 点，小米所有硬件新品就已全部发布完毕。紧接着，雷军谈到了关于造车项目的具体想法。

雷军表示，自己的人生经历了多次蜕变，在经历小米十年后，越来越体会到制造业的不容易，体会到硬件的难度，但越来越相信，把软硬件结合的难度比单纯做软件或硬件容易 —— 而小米又将迎接一次新的蜕变。

这次的蜕变，就是造车。

值得一提的是，在第二场发布会开始前 3 小时，小米集团发布公告，宣布小米智能电动汽车项目正式立项。

公告称，小米集团拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务，首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元 —— 值得一提的是，小米董事长兼 CEO 雷军将兼任该智能电动汽车业务的首席执行官。

雷军表示，早在 2013 年，他就与马斯克见面，对电动车产业非常看好，也投资了一些造车公司；造车是一个非常时髦的话题，但是小米高管内部讨论过很多次，雷军本人是比较抗拒的，因为还是想稳固手机的基本盘。

今年 1 月 15 日，小米董事会开始调研造车。

雷军表示，自己听了很多人的意见，很多朋友劝自己造车；有人说，造车其实就是把一个电脑放在四个轮子上。当然，也有人表示反对，因为汽车是一个巨大投入的行业，小米是外行；也有人说，汽车行业很多人已经干了五六年，现在进入是不是晚了一些。

雷军表示，这段时间经历了非常痛苦的抉择；就想起当初创业时的处境，当时巨头林立，小米一无所有，但依旧能够成就今天的地位；而小米如今已经是世界五百强，有什么值得害怕的；所以，问题的根源在于小米是不是还有当年的勇气和决心。

雷军还称，在造车这件事情上，米粉也给了很大的鼓励；而造车某种程度上也是为了满足米粉的愿望 —— 有米粉说：只要小米敢造，我就敢买。

雷军谈到，自己非常清楚汽车行业的风险，而且动辄就是百亿元的投资，而且三五年才有成果出来；但是小米现在有不少积累，有非常优秀的工程师团队，有全球最完善的智能生态 —— 更重要的是，小米有 1080 亿人民币的现金储备，亏得起。

他表示，在进行造车决策的过程中，小米在 75 天时间里，进行了 85 次拜访沟通，与 200 对位汽车行业资深人士深度交流，4 次管理层内部讨论会，2 次正式董事会 —— 最终，小米做出了有史以来最为重要的决定：正式进军智能电动汽车行业。

雷军表示，小米初期投资 100 亿人民币，长期 10 年可以投入 100 亿美金；同时，为了更好服务米粉，引入投资者，小米决定成立一家全资子公司。同时，为了体现对业务的重视，造车业务由雷军亲自带队。

雷军称，小米造车的目的是，用高品质的智能电动汽车，用全球用户享受无所不在的智能生活。

他还表示，这将是他人生中最后一个重大的创业项目，为了这个项目，自己将押上人生全部的积累和储备 —— 口号是：为小米汽车而战。

他相信，小米汽车一定会成功。