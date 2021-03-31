美股收跌，哔哩哔哩上涨 3.46%，蔚来涨逾 5%，小鹏汽车大涨 7.67%

北京时间 3 月 31 日消息，美股星期二收跌，科技板块领跌，美国 10 年期国债收益率创 14 个月新高令科技股承压。截至收盘，道指跌 104.41 点，跌幅为 0.31%，报收 33066.96 点；标普 500 指数跌 12.54 点，跌幅为 0.32%，报收 3958.55 点；纳指跌 14.25 点，跌幅为 0.11%，报收 13045.39 点。

美国主要科技巨头悉数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 信而富拟定向增发 2500 万股美国存托股，募集 1.25 亿美元

信而富昨晚披露，它已与部分合格投资者达成一项搁架式增发协议，后者将买进价值 1.25 亿美元的公司美国存托股以及认购权证。根据搁架式增发协议，信而富将向这些投资者增发 2500 万股美国存托股和 2500 万股美国存托股认购权证，发行价为 5 美元。投资者可以在股票发行后立即行使认购权证，行权价格为 5 美元。认购权证到期时间为 5 年。不计支付给承销商的佣金和其他相关费用，这次搁价式增发将给信而富带来 1.25 亿美元收益。信而富这次搁架式增发交易预计将在 4 月 1 日或前后完成。信而富计划将这次增发所得用于开发云加密货币挖矿、加密货币安全和保险业务，以及营运资金和一般企业用途。投行马克西姆集团是信而富这次搁架式增发交易的独家承销商。盘前交易中，信而富跌幅一度超过 19%。常规交易中，信而富下跌 0.59 美元，跌幅达到 10.54%，报收于 5.01 美元，盘中一度探底 4.48 美元。

▲ 跟谁学董事长兼 CEO 陈向东拟自掏腰包 5000 万美元买进公司股票

跟谁学昨晚宣布，公司创始人、董事长兼 CEO 陈向东拟在未来 12 个月内用个人资金买进至多 5000 万美元公司股票。公告称，陈向东先生目前没有向任何第三方担保或抵押持有的跟谁学股票。跟谁学表示，根据 2020 年 5 月董事会批准的一项股票回购计划，公司可以在 2022 年 5 月 6 日前回购至多 1.5 亿美元股票。截至 2021 年 3 月 30 日，公司已通过这项计划回购 3980 万美元股票。跟谁学仍可以在计划期限内使用剩余配额回购股票。昨晚美股盘前，跟谁学股价上涨，截止 20:21，上涨 5.03%，暂报 33.38 美元。3 月 26 日，跟谁学大跌 41.56%。3 月 29 日，跟谁学再次大跌 18.53%。与 1 月 27 日 149.05 美元的历史高价相比，两个月跟谁学股价跌幅累计达到约 70%。3 月 29 日，陈向东发内部信回应，“跟谁学 3 月 26 日股票价格的重大异动，最为重要的影响因素是一家美国对冲基金爆仓，从而导致其持有的跟谁学股票被强制平仓，对跟谁学的股价产生重大负面影响。”一位业内人士称，跟谁学暴跌，还可能与最近教培机构的从严整顿有关。此外，跟谁学本身的业绩表现也不尽如人意。3 月 5 日，跟谁学发布 2020 财年财报，全年实现营收 71.25 亿元，同比增长 236.9%；净亏损 13.93 亿元，由盈转亏。常规交易中，跟谁学上涨 1.51 美元，涨幅为 4.75%，报收于 33.29 美元，盘中一度摸高 36.32 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 苹果官宣今年全球开发者大会线上举行，或公布硬件产品

苹果昨晚官宣，每年一度的全球开发者大会将于 6 月 7 日至 6 月 11 日期间举行。与去年相似，受新冠疫情影响，全球开发者大会将通过线上方式举行，开发者可以免费参加。苹果通常会在全球开发者大会首日披露新款 iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV 和 Mac 软件，这已经成为惯例。苹果有时也会在这次会议上披露新款硬件产品，特别是会利用新软件功能的硬件。最近有媒体报道称，苹果将在 2021 年全球开发者大会前公布新款硬件产品，例如在 4 月份公布新款 iPad。但苹果还将公布配置 M1 处理器的 iMac 和其他计算机产品，因此，它可能在全球开发者大会上公布这些新产品。苹果主要代工厂商富士康提醒，芯片荒会影响不到 10% 的客户订单，从而影响其业绩，不过富士康称芯片供应紧张的影响是有限的。常规交易中苹果下跌 1.49 美元，跌幅为 1.23%，报收于 119.9 美元。

▲ 芯片荒和零部件供应紧张或影响特斯拉 Q1 交付量

特斯拉可能本周公布第一季度交付量，芯片和零部件供应紧张影响了华尔街预期。分析师预计特斯拉第一季度交付量为 16.8 万辆，其中包括 12.26 万辆 Model 3 和约 1 万辆 Model Y。分析师还预计特斯拉全年交付量将达到 80.9 万辆。特斯拉没有披露 2021 年交付量计划。特斯拉 1 月份在去年第四季度财报分析师电话会议上表示，将 “尽可能快”地提高产能，并预计 “多年内”年均交付量增速将达到 50%。特斯拉高管称 2021 年交付量增幅将超过 50%。CFRA 分析师加里特 · 尼尔森（Garrett Nelson）表示，投资者不大可能会紧盯本季度的交付量，因为特斯拉没有披露具体交付量计划，“我们认为，这有助于减轻管理层的压力。鉴于最近芯片和其他零部件供应紧张，投资者对第一季度交付量没有过高预期”。特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)星期二在推文中表示，电池零部件供应紧张影响了 Tesla Semi 产能的提升，“明年情况会有所好转”。尼尔森说，投资者更关注特斯拉的长期发展，例如奥斯汀和柏林工厂投产时间，“只要特斯拉第一季度交付量没有完全土崩瓦解，我们认为投资者这次会让特斯拉过关”。Cowen 分析师杰弗里 · 奥斯本（Jeffrey Osborne）表示，鉴于 “物流挑战、菲蒙工厂停产两天和零部件供应紧张”，他把特斯拉第一季度交付量预期由 17.8 万辆下调至 17.2 万辆。