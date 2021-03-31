亚马逊正开发交换芯片减轻对博通依赖：项目此前严格保密

北京时间 3 月 31 日上午消息，据报道，在过去几年里，亚马逊开始自己设计芯片，以提升其云数据中心的服务器和向客户销售的人工智能服务的性能。当前，亚马逊正在开发一种芯片，为在网络中传输数据的硬件交换机提供动力，这是亚马逊朝着控制其技术中的一个关键组成部分而迈出的一大步。

据一位直接知情人士和另一位听取了该项目简报的人士透露，亚马逊此前从未向外界透露过这个项目。2015 年，亚马逊以 3.5 亿美元的价格收购了一家名为 Annapurna Labs 的芯片制造商，这个项目正是 Annapurna Labs 的团队此前所进行的工作，在完成收购之后，亚马逊开始继续完成此项目。开发自己的网络芯片可以帮助亚马逊网络服务公司 (AWS)在其交换机中实现更好的性能。这两位人士和其他与亚马逊有业务往来的人士称，自己开发芯片也可能降低亚马逊对博通的依赖，后者是一家芯片制造商，近期亚马逊与博通的关系比较冷淡。

新的交换芯片是 AWS 更大的计划的一部分，该公司的目标是让其云服务器的性能与公司在私人数据中心运营的服务器没有任何区别。网络延迟是实现这一目标的最后挑战之一，但来自第三方供应商的现有网络硬件和组件无法提供 AWS 想要解决问题的灵活性。一位知情人士透露，AWS 还计划设计一系列网络硬件组件和软件，用于在服务器内部或多台服务器之间快速传输数据。

亚马逊新网络芯片的开发，是大型科技企业提升对芯片行业的投资的又一个迹象。最近一段时间以来，这些科技巨头越来越希望将自己的产品与那些由英特尔和其他专业公司的商用芯片驱动的产品区分开来。例如，苹果现在自己设计 Mac、iPhone 和 iPad 等设备所使用的处理器，以及 AirPods 和 Apple Watch 中使用的无线芯片。

与此同时，微软和谷歌也正在自己设计芯片，从而改进各自的云服务和其他产品。多年以来，谷歌一直在为人工智能项目开发定制芯片，本月早些时候，该公司聘请了英特尔资深芯片高管乌里 · 弗兰克 (Uri Frank)，负责领导谷歌一个驻以色列的芯片设计团队。报道称，微软正在为服务器和 Surface 电脑设计自己的芯片，以减少对英特尔的依赖。与其他大型科技公司一样，亚马逊将需要聘请一家芯片制造公司来制造其设计的芯片。

IDC 项目副总裁马里奥 · 莫拉莱斯 (Mario Morales)表示，科技企业开始自己研究芯片，是因为云提供商正在寻找更好的芯片性能，对他们在市场上看到的芯片产品不满意。莫拉莱斯说道：“企业自己投资制造芯片，可以让他们将工作负荷与硬件紧密结合起来，以解决系统瓶颈和软件问题，并且加快软件的速度。自己开发芯片，让他们可以根据自己的需求来定制芯片。”

两位知情人士表示，最初的时候，亚马逊预计将使用由其芯片驱动的交换机来运行自己的内部网络，但它也可以向 AWS 客户提供基于这些交换机的服务。此前，该公司在去年 12 月举行的大型 AWS 会议 Re：Inventent 上发布了基于 Annapurna 服务器和人工智能芯片的服务。该公司也可以对网络交换机芯片做相同的处理。

AWS 首席执行官安迪 · 杰西（Andy Jassy）在去年 12 月的虚拟会议上对观众表示，亚马逊已经驾驶让 Annapurna 从事对客户最有用的芯片项目。今年晚些时候，杰西将接替杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos），担任亚马逊公司 CEO，他表示：“我们正在试图挑选能让你完成最多工作、对你的业务产生最大影响的芯片。”

亚马逊的重要目标之一，是控制更多通过 AWS 出租给客户的网络服务器。该公司还希望打造可以更好地处理日益复杂的计算任务的硬件，例如对海量数据进行机器学习模型的训练。AWS 旨在说服这些客户在 AWS 云计算中而不是在自己的数据中心进行计算。AWS 发言人拒绝就此置评。

亚马逊的这个计划，可能会对一家公司产生巨大的影响，这就是博通，后者是该市场上规模最大的供应商。据一位曾在 AWS 工作的人士透露，多年来，亚马逊一直是博通芯片的大客户，批量购买这些芯片，并将它们安装到该公司用来运营业务的网络交换机上。这种方法帮助亚马逊减少了对思科和 Juniper 等公司更昂贵的网络交换机的依赖。

然而，多位曾在亚马逊工作过的消息人士称，亚马逊与博通的关系并不稳定。知情人士称，双方关系时好时坏的原因之一，是博通总裁兼首席执行官霍克 · 谭 (Hock Tan)在与客户谈判时采取的强硬策略。

媒体曾重点报道过博通 CEO 的这个策略，他所采取的措施包括出人意料地提价、要求客户与博通签署独家协议，以此换取稳定的芯片供应，而如果客户反击，博通会大幅延长芯片交货期。

2019 年，博通披露，美国联邦贸易委员会 (FTC)正在调查其潜在的反竞争行为。技术咨询公司林利集团 (Linley Group)首席分析师鲍勃 · 惠勒 (Bob Wheeler)表示，博通的策略 “无疑激励了客户寻找替代芯片供应方式”。博通发言人没有立即对置评请求作出回应。

一位与亚马逊合作的人士表示，虽然亚马逊计划放弃使用博通芯片，但该公司依然有可能从其他供应商购买网络芯片。市场上的其他参与者包括 Marvell Technology Group 和英特尔（英特尔通过 2019 年收购 BareFoot Networks 而进入交换机芯片市场），以及 Innovium 和 Xsight Labs 等获得了风险资本支持的初创企业。尽管亚马逊已经不再购买思科交换机，但他们可以选择从该公司购买网络芯片，思科近年来开始向微软 (Microsoft)和 Facebook 等外部公司出售这些芯片。

亚马逊的交换芯片还可能会在未来给 AWS 带来一个新的增长领域：使用高性能网络的基于云的人工智能项目，这是传统计算市场中尚未完全过渡到云计算的一个领域。

目前，高性能计算服务器市场主要由戴尔和惠普等销售客户在私人数据中心运行的硬件和软件的公司主导。一位与大型企业合作开展人工智能项目的人士表示，网络延迟是最影响高性能计算工作的因素，在云计算上运行此类项目时，很难确保足够稳定的网络性能水平。

AWS 预计，他们所设计的网络芯片有助于解决这个问题。未来的 AWS 网络服务可能最终会与已经在 Annapurna 芯片上运行的人工智能相关服务捆绑在一起。知情人士表示，这些芯片包括提高性能并降低运行机器学习模型成本的 Inferania，以及帮助客户开发或 “培训”模型的 Tradium。