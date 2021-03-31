内容付费在硅谷崛起，独立写手资金支持扩大

北京时间 3 月 31 日上午消息，据报道，当下很火的为创作者提供订阅 newsletter 服务的 Substack 近日宣布，已经以“约 6.5 亿美元”的估值筹集到 6500 万美元的 B 轮资金，来自加州硅谷的风投公司 a16z 主导了本轮融资活动。

在获得本轮融资前，Substack 的资金总额为 1740 万美元。该公司的上一轮融资发生在 2019 年的 7 月，共筹集到 1700 万美元资金，当时该公司的估值为 4865 万美元。Substack 的快速增长受益于美国消费者愈发习惯为高质量内容付费。

Substack 表示，它打算“迅速”扩大其 Substack Pro 计划。该计划向写手支付一年的费用，以支持他们推出自己的迷你作品，同时，在第一年，Substack 将从写手的收入中提取更大分成，然后在第二年，恢复到通常的分成。

Substack Pro 模式近来引起了一些争议。一些写手，包括 Substack 自己的签约写手在内，批评这家公司在报酬支付方面不透明。

尽管如此，该公司仍在有条不紊地推进各项基础建设。Substack 表示，将使用部分新资金创建“功能强大的订阅发布工具”，为独立写手提供基础支持。这对 Substack 来说可能很关键，有助于它吸引更多的写手从目前的雇主跳槽到 Substack 的写作平台上。

该公司还表示，计划加强写作社区的建设和在地新闻报道工作。

Substack 的付费订阅用户数并没有实质性的增长。目前，付费订阅该公司网络写手作品的人数“超过 50 万人”—— 这一数字与媒体在一月份报道的数据持平。

Facebook 和 Twitter 目前都在建立自己的通讯栏目，此外 Pico 和 Ghost 等竞争对手也在提供相关服务，付费写作已经成为当今一个非常热门的市场领域。这一领域，已经不仅仅是少数拥有大量读者的知名作家的天下。在这一领域展开竞争的各类公司都在押注付费写作的美好前景，认为各种类型的写手都将拥有自己的付费阅读群体。Substack 创始人兼 CEO Chris Best 在 The Information 的线上会议上被问到是否担心 Facebook 与 Twitter 的竞争。Best 当时回答“这当然很可怕。”但他认为和大平台相比，初创公司也有其优势。Twitter/Facebook 的确能带来更广大的用户，但是 Substack 能够让创作者更准确的知道自己的读者是谁。

在经历了数十年的默默无闻后，网络写作订阅经济已经迎来了一个被各路资金热烈追捧的春天。