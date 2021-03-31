没什么意外，小米发布公告宣布进军汽车，迈出了造车的第一步。

3 月 30 日晚，小米集团在港交所发布公告，宣布小米智能汽车业务正式立项。

公告显示，公司董事会已批准智能电动汽车业务立项，将为此成立一家全资子公司。短短一句话，已经蕴含了不少信息量。

公告里最令人感兴趣的有两点，一个是资金方面，小米计划首期投入 100 亿元人民币，未来十年投资 100 亿美元；另一个点在于，雷军将兼任该业务首席执行官。

小米做好了长期投入的准备 | 小米公司

这也就意味着，自从亲力亲为手机业务以来，雷军的「再次出发」选择了智能电动汽车行业，直接统帅小米旗下的汽车公司。

「这将是我人生中最后一次重大的创业项目。」少见地，雷军喊出了关于创业的口号。

小米迈出第一步

在公告发布后没多久，小米的春季发布会正式开始，造车消息压轴出场，也最为吸睛。

雷军特意为公告做了解读，对外界传闻和公告背后的消息一一给出回应。

关于小米造车的前期解读信息量很大，核心总结下来有几点：

1.10 年投资 100 亿美金，说明小米做好了长期投入的打算，首期投入的 100 亿元人民币算是公司的注册资本。仿佛是害怕被人错误理解，雷军特意说明，100 亿美金不可能一次性投入进去，造车不是这么玩的。

联想到前几年新造车行业流传的言论「200 亿元对于造车是个门槛」，小米的 100 亿元有点像是个「投名状」，拿来标榜自己决心的资金。

2. 成立智能电动汽车全资子公司，全资是关键词。雷军表示，有投资人得到小米造车的消息之后迅速跑来接洽，其中不乏投资大佬，但考虑到与手机、生态链产品全部打通才能给到用户最好的体验，小米决定自己做，就像当年的手机业务一样。

尽管不引入外部投资，但小米或许不会从零开始涉足研发、设计、制造、生产等环节，而是开放性地选择合作伙伴。此前有传闻称小米正在和长城汽车谈判使用其工厂生产电动汽车，双方即将宣布合作伙伴关系，长城汽车后续回应称，相关新闻报道并不属实。

小米官宣造车 | 小米集团

但这不能不代表小米也在向外释放出信号，寻找产业上的优秀合作伙伴共同完成生产制造的部分，与手机、生态链互通则是小米必须牢牢把控在手中的机会。

3. 雷军亲自带队，担任 CEO。也有人称小米联合创始人王川为造车项目的实际执行者，但雷军确实在行业内展示出了自己的决心。

1 万多名研发人员、1080 亿元的现金储备，有人有钱的小米打算在新的领域突破自己，来一场硬仗，并且迈出了第一步。

雷军不信天命

上一次看到雷军高调宣布亲自抓业务，还是 2016 年小米销量下滑时，软件与互联网出身的雷军跳到了手机硬件供应链的大坑，帮助小米重返世界第三的位置。

产品从手机换到汽车，但无论从供应链体系、一辆车能够给到用户的功能，以及对于产品的定义，都比手机复杂许多倍。这也是雷军在台上向所有人讲述自己心路历程的原因：从 2021 年开始，他就不停地在纠结汽车做与不做的问题。

前期雷军内心十分抗拒，认为小米手机的仗还没打完，跑去做汽车会分心。后来开始调研之后，雷军接受到一个说法：智能汽车就是给一部手机装上四个轮子，这是他第一次把手机和汽车联系在了一起。

从大的市场环境中来看，手机的增长放缓是正在发生的事情，不管从哪个角度来看，手机市场的红利都开始消退。根据统计机构 Statista 的数据显示，2018-2020 年的全球智能手机销量连续下滑，中国市场表现得尤为明显。

可以看出，在雷军的想法中，手机仍然是小米最核心的业务，在接下来的存量市场还有很强的竞争可能。但汽车属于时代的产物，不管是小米或苹果、华为，手机企业在汽车行业开疆拓土都是必然的事情。如果把这个观点向雷军曾经传播最广的「风口论」去比较，就能发现二者几乎符合。「小米，或者其他科技企业已经发现了这样巨大的市场，不进入的可能性极小。」一位汽车行业人士曾向极客公园（ID：geekpark）表示。

雷军喊出「为小米汽车而战」的口号 | 小米公司

换句话说，雷军极力让小米品牌向高端化发展，或许也能对之后的智能汽车打下很好的品牌基础。

有人可能会疑惑，新造车少说也已经流行 5、6 年时间，小米现在入局，时间上会有点晚。但需要注意的是，比如特斯拉、蔚来、小鹏等电动汽车企业入局的时间点很早，属于市场上的第一波红利，但与之匹配的是「地狱级」的造车难度，由于供应链端没有为智能电动汽车开辟车企需要的零部件，所以在生产制造上，新造车交了不少学费，也在一定程度上教育了行业。

在供应链端逐渐成熟的当下，小米，甚至苹果、百度等科技公司的入局则更为合理，极客公园曾在《科技公司入场造车，是一种必然》中总结为「新造车 2.0」。

而在雷军看来，在小米刚创业时，竞争对手全部是巨头，小米却依然可以站在今天的位置。在智能电动汽车行业，他看重的是小米有没有十年之前的决心和勇气。不惑之年创办小米，知天命之时投入汽车，雷军这一次或许还想与「天命」再来一搏。

同样是雷军带队、同样是软件硬件互联网集于一身的产品、同样是开始沸腾的市场，打过无数场仗的小米和「劳模」雷军，不信天命。