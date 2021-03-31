全球知名免费无版权图库 Unsplash 被 Getty Images 收购，后者与视觉中国有合资子公司

总部位于加拿大的 Unsplash 是有名的免费图库网站，网站中的图片来自用户上传，提供所有人免费下载，并用于商业及非商业用途，无需任何许可。过去，Unsplash 一直通过捐款和广告收益维持营运，但最终仍未摆脱被商业公司收购的命运。

如今，Unsplash 宣布被 Getty Images（盖帝图像）收购，后者是一家诞生于 1995 年的图片交易公司，它与视觉中国成立的华盖创意专门负责它的中国业务。

Unsplash 在一篇新闻稿中开门见山地表示，这笔交易不会使 Unsplash 关停，它将作为 Getty Images 的独立品牌和部门继续运营。整个团队将保留下来，按 “一直以来的方向”打造 Unsplash。

Unsplash 称，它将获得 Getty Images 的 “资源和经验”，帮助自己加快建立 “世界上最有用”的视觉资源库计划。

Unsplash 表示，他们曾在 2016 年首次接触 Getty Images 团队，但当时并不确定后者会 “以与我们相同的方式看待这个世界”，经过多年的沟通，Unsplash 了解到 Getty Images 对它的尊重程度，以及创作者的权利，得出结论：“很明显，我们对世界的看法也很相似。”

对于未来，Unsplash 表示，平台中图片的下载量刚刚突破 30 亿次，Unsplash for Brands 的规模增加了三倍，最近还推出了 Unsplash Hire。在与 Getty Images 的合作中，Unsplash 打算加快这些方面的计划，与品牌进行更多合作，并为创意人才创造更多机会。Unsplash 表示将扩大招聘和资源，加速发展。

Unsplash 最初是一个 Tumblr 博客，创始人 Mikael Cho 直到 2013 年才把它打造成独立的网站。Unsplash 的图片均已 CC0 协议授权，访问者可以免费获取平台上的图片，免费进行商业或非商业使用，作为一个社区，上传者也需要遵循图片完全免费提供的原则。