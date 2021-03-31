当小米补齐 MIX FOLD 折叠屏和电动汽车：衣食住行将是手机厂商必争之地

小米在昨晚的春季新品发布会上说了两件大事——折叠屏和造车。

我们首先来看折叠屏。小米本次折叠屏采用的方案与三星 Fold 和华为 Mate X2 一致，均为内折屏，在形态上可以说做到了目前市面中较为认可的内折 + 外屏方案，形成了产品统一性。

从折叠屏的兴起至今，已经有两年多时间，可以说，无论是三星还是华为，它们都为折叠屏的发展和生态做出了一定贡献，但我们现在仍能看到折叠屏却依然少有人问津，为什么？原因有三点，第一是贵，第二是体验，第三是产能。

而我们现在能够看到的是，折叠屏和普通手机几乎无异，只是屏幕可以折叠了，在体验上并没有做到差异化竞争。

三星和华为都将价格锚点定在了 17000 元之上，这使大多数人望尘莫及，即便是二手三星和华为也需要约 9000 元左右的价格。但如今，随着小米 MIX FOLD 的发布，其直接把价格锚点拉到了 1 万元的价格基点，直接把新机的价格杀到了三星和华为二手价格的附近点位。

我们来看小米折叠屏手机的配置，高通骁龙 888+12G 运存 + 256G 存储，1 亿像素液态后置镜头，67W 快充，这些都是很平常的配置。有业内人士透露称，小米折叠屏采用的是华星光电的柔性屏，并非京东方或三星的高端屏。

我们认为，虽然小米折叠屏的屏幕没有使用京东方或三星的柔性屏，但小米在折叠屏上的打法并非在拼配置，而是将价格锚点调低，让更多消费者能够真正去享受折叠屏手机，这似乎与当时小米把价格锚定在 1999 元相仿，「普及」才是小米最重要的目标。

毕竟，现在大多数购买折叠屏手机的消费者只是为了 “理财”——能够通过炒折叠屏手机而获利，真正的需求并非第一位。这也是为什么最近华为折叠屏手机价格下跌的主要原因，因为刚需不在，市场产生了太多的泡沫，这些折叠屏手机从 A 经销商转到了 B 经销商，甚至在从 B 转到 C，最后经销商们会发现，货都积压在自己手里，坑的只能是自己。

所以，小米以一个最优的价格把折叠屏的价位从高位拉到常人能够接受的位置，实现「普及」的战略目标。要知道，一台 iPhone 12 Pro 256G 的价格也要 9299 元，而小米折叠屏将价格定在了 9999 元，这不仅是给友商看，更多的也是在给供应链看，只有制造成本真正下降才能带来最终售价的下降，以此惠及消费者。

另外，是折叠屏的应用。我们曾体验过华为和三星的折叠屏，可以说，拿在手里觉得除了屏幕可以折叠，和其它手机无异，因为它没有与非折叠手机形成足够的差异，而这次小米在 MIUI 上升级了便携式 PC 操作，将 PC 做为可移动化的产品植入到手机内，并融合了 PC 的操作方式，首次为折叠屏带来了不同以往的操作体验，也与市面上其它折叠屏产品形成了差异化竞争，这会是个未来趋势。

现在手机厂商们更加注重手机与 PC 的协同，但却很少人注重手机本身能否成为一台 PC，虽然一些互联网公司也在尝试云手机，但其操作或应用体验都无法与本地操作所比拟。目前，手机尚无法全部代替 PC，但至少在一些操作体验上要与 PC 无异。所以我们认为，小米折叠屏会带来「普及性」（货物充足的前提下）以及「办公协同性」。

我们再来说造车。至今，已经有越来越多的手机厂商宣布参与其中，华为、OPPO 均通过与车厂合作的形式进行，但它们主要还是为车厂提供软件技术创新与支撑。而小米选择了直接造整车，可以说是真正地进入到了造车新势力中。

在发布会上，雷军也提到将在 10 年内拿出 100 亿美元成立电动汽车全资子公司，首期投资 100 亿元人民币。可以见得雷军在造车上的决心。另外，在发布会上，雷军也首次阐明了做车的态度和想法，他说这将是人生中最后一次创业。

在如今的造车新势力中，已经形成了以蔚来、小鹏、理想为首的第一阵营，以及以各大主机厂商为首的第二阵营，而这次雷军想做的是进击第一阵营，“为年轻人带来第一辆电动车”。

其实对于手机厂商造车来说，已不是新鲜事，只是看其选择的哪种方式，是造整车还是不造整车，只单纯与主机厂联合研发。另外，现在造车新势力的形式也越来越多，轿车、SUV、房车。但更多的新势力厂商选择了 SUV 款车型，传统车企选择的则是轿车和 SUV 车型。

但本次发布会中，雷军也首次谈及房车的造车方向，并称其房车全屋将标配小米智能生态链产品，做到无缝覆盖与连接。

因此，我们认为，当前的行业趋势下，手机的天花板已经触达，而未来手机厂商的发展趋势会向「生态综合体」所迈进，而生态综合体是「多物种」的融合，包括「小型 IoT 设备」和「大型 IoT 设备」，汽车则属于大型 IoT 设备，它是物联网中「行」的一环。因此，未来「衣食住行」或成为手机厂商们所涉足的业态。现在来看小米的生态战略已基本涉足了「衣（智能穿戴）、食（厨房生活）、住（全屋智能）、行（平衡车、汽车）」这四大行业。

所以，电动汽车会是小米最后一块短板，当其补齐了所有生态链行业的短板后，一张 IoT 的大网才初具规模。现在我们能够看到的是，其它手机厂商也在不断效仿这种模式，但这需要很长的时间很大的投入。当然，对于各大手机厂商来说，各有所长，但现在能够在 IoT 战略中看到动作的却只有小米。

我们相信，「衣食住行」会是未来的大势所趋，也是各家手机厂商所竞争的下一个目标。