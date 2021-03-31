APK 文件显示三星 Galaxy Watch 4 将放弃 Tizen，拥抱 Wear OS

IT之家 3 月 31 日消息 三星智能手表似乎正计划放弃 Tizen，转而采用谷歌的 Wear OS 操作系统，该传言最早出现在 2018 年，现在另一份报告似乎证实了三星为其下一代智能手表从 Tizen 转向 Wear OS。

Android Police 编辑 Max Weinbach 对最新版本的 Galaxy Wearable 应用进行了 APK 文件解析，发现了两个代号——Fresh 和 Wise，分别代表三星的下一代智能手表 Galaxy Watch 4 和 Galaxy Watch Active 4，消息称新款智能手表将有两种尺寸：40/41mm 和 44/45mm。

在 APK 文件中还发现了一个代号为 “water”的新插件，据说这是三星为 Wear OS 设计的兼容层，在 Galaxy Wearable 应用文件中也发现了 “newos（新系统）”的字样。这一切都指向三星准备推出运行谷歌 Wear OS 的 Galaxy Watch 4 和 Galaxy Watch Active 4 智能手表，新款手表预计将在 2021 年第二季度的某个时候推出。

并不清楚为什么三星会从 Tizen 切换到 Wear OS，前者是一个更精致的平台。也许，这种转换是三星与谷歌合作加深的一部分，也许是因为 Tizen 缺乏足够的第三方应用和服务。三星对可穿戴市场相当乐观，尤其是在去年的增长之后，所以该公司可能愿意放弃 Tizen 以获得更好的发展。

IT之家了解到，三星也在研发 Galaxy Buds 2，可能会在今年晚些时候取代原来的 Galaxy Buds 和 Galaxy Buds+。