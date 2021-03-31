又一模仿者入局：微软 LinkedIn 开始测试与职业身份相关的音频内容

北京时间 3 月 31 日消息，据报道，随着用户对纯音频媒体的兴趣激增，LinkedIn 也开始测试在平台上引入纯音频内容。

近期，已有多家科技公司在关注音频内容。音频聊天室应用 Clubhouse 在过去一年内吸引了数百万用户，推动 Twitter、Facebook 和 Spotify 等公司推出了一系列模仿产品。

LinkedIn 正在测试的一项功能是音频直播间，其中包括多名演讲者和听众（类似 Clubhouse）。移动应用研究员亚历桑德罗 · 帕鲁奇（Alessandro Paluzzi）最先在 Twitter 上分享了这个功能的模型。

LinkedIn 发言人苏齐 · 欧文斯（Suzi Owens）证实：“我们正在进行一些早期测试，开发与职业身份有关的独特音频体验。我们正在研究，如何将音频内容引入 LinkedIn 的其他部分，例如活动和群组，帮助我们的用户以更多方式连接至所在社区。”

LinkedIn 最初是面向求职者和专业人士的社交应用。近几个月，该公司一直在投资开发面向内容创作者的工具，增加了类似 Instagram 和 Snapchat 的 “Stories”功能，本周二还新增了 “创作者模式”。

LinkedIn 总编辑丹 · 罗斯（Dan Roth）说：“我们注意到的巨大转变在于，人们此前认为内容只是职业经历的一小部分，而现在他们意识到内容是他们职业经历的核心。用内容来体现你的工作或职业经历，这个想法正在成为 LinkedIn 体验的中心。”LinkedIn 可能也在尝试利用这方面趋势，在社交媒体上投资内容。

Clubhouse 已成为风投、创业者和专业人士寻求建立人脉的策源地，并吸引了商界明星埃隆 · 马斯克（Elon Musk）和约什 · 康斯廷（Josh Constine）等用户，新参与者包括 Slack CEO 斯泰沃特 · 巴特菲尔德（Stewart Butterfield）等人。