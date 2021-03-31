时隔四年再 “造芯”，这次小米方向对了

3 月 31 日消息，小米在其共计长达五个多小时的发布会上推出了一颗自研芯片——澎湃 C1，这颗芯片搭载在小米首款折叠屏手机 MIX FOLD 上。

与 2017 年小米首款自研手机处理器澎湃 S1 不同，C1 是一颗脱离于 SoC 并独立在主板上的图像信号处理芯片。“这一款澎湃 C1 是小米芯片之路上的一小步，也是小米影像技术的里程碑。”雷军在发布会上如是说。

这颗 ISP 芯片具体表现如何？对小米而言又有何意义？

搭配自研算法，更精细的 3A 处理

通常，一颗手机 SoC 包括 CPU、GPU、DSP、ISP、基带等模块，分别负责不同的任务，其中 ISP 主要负责处理图像处理的部分，与图像传感器协同处理原始拍摄图像，决定着最终图像的质量。

智能手机发展到今天，功能都大同小异，因此在照相系统上做出差异化不知不觉中成为各家手机厂商争相努力的目标，拥有一颗能够更好地处理手机相机数据的 ISP 芯片意义凸显。

为了更好地根据自家手机主打的目标场景和图像传感器完成协作，近几年来手机厂商陆续加入自研 ISP 的行列。苹果、三星和华为很早就有拥有自研的 ISP 芯片，另外 OPPO 和 vivo 也有自研 ISP 的消息传出，因此这一次小米推出 ISP，符合当下手机厂商的主流趋势。

根据小米官方介绍，澎湃 C1 拥有双滤波器配置，可以实现高低频信号并行处理，信号处理效率提升 100%。搭配小米自研的算法，能够将大幅度提升影像最基础且最重要的三个参数，即自动对焦（AF）上能大幅提升暗光、小物体及平坦区域的对焦能力；白平衡（AWB）更精准，自动曝光（AE）更准确。

值得注意的是，虽然小米自研 ISP 独立在主板上，但 MIX FOLD 采用的骁龙 888 SoC 本就集成三核 ISP 芯片，因此这颗小米自研的 ISP，更多的是在原有 ISP 的基础上进一步提升，满足小米手机的影像需求。

转向 ISP，或许是更好的选择

小米的自研芯片计划最早可以追溯到 2014 年。

彼时小米手机一方面因专利和自身基础不足出海受阻，另一方面又看着苹果、三星、华为等厂商凭借自研处理器在手机市场遥遥领先，于是在 2014 年 10 月注册全资子公司松果电子。

在芯片领域经验积累不多的小米选择与大唐联芯合作，历时 28 个月，最终于 2017 年 2 月推出首款自研手机处理器澎湃 S1，这颗手机 SoC 采用 28nm 工艺制程，集成 8 核 Arm CPU 的澎湃 S1，与高通和联发科当年的中端手机处理器性能相当。

当时只有小米 5C 搭载了这颗芯片，后来松果拆分，再无下一代澎湃手机处理器见报。而在之后芯片领域，与小米有关的消息更多的是小米长江产业基金相关，小米长江从 2018 年 3 月起陆续投资包括 MCU、FPGA、WI-Fi 芯片、电源芯片等在内半导体企业，据企查查显示，目前为止已经完成 56 起公开投资，几乎涉及整个半导体产业链。

时隔四年，小米再次推出自研芯片，这一次小米选择了相比 SoC 难度更小、但在智能手机红海大战中同样重要的 ISP，用更小的风险争取还不错的回报，或许对在芯片领域没有太多经验的小米来说，是踏进自研芯片之路上的一个更好的选择。